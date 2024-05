Esteban Pavez: Queda la sensación que nos falta y me duele

El capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, lamentó la caída con Fluminense por 1-0 en el Estadio Monumental por la Copa Libertadores y sostuvo que le duele porque no fue merecida.

Farra monumental: Colo Colo cayó ante Fluminense y se enredó en Copa Libertadores https://t.co/G8twUTc996 https://t.co/ndbLpcJh8U pic.twitter.com/16EjjE7Dyv — Al Aire Libre (@alairelibrecl) May 10, 2024

En conferencia de prensa en el Estadio Monumental, Pavez señaló: "Después de la derrota de ayer obviamente no es un buen día. Creo que ayer hicimos un gran partido y eso es lo que más me duele, no puedo decir que fue excelente porque el equipo perdió, terminamos perdiendo y eso es como una puñalada. Duele mucho".

Consultado sobre si prefiere ganar jugando mal o dar la buena imagen que dieron ante el 'Flu', pero perder, el jugador dijo: "Es una pregunta dura porque como dije hicimos un correcto partido. Yo siempre quiero ganar, el partido como se dio ayer en la cancha uno lo disfruta al máximo, por mí todos días jugar así, con un gran rival, estadio lleno, grandes jugadores, pero queda la sensación de que te falta algo más, te falta (refiriéndose a su equipo). Es una sensación que me duele. Ya lo dije, el partido de ayer es como una puñalada. Además, los rivales felicitan al equipo y el técnico rival".

"Este ha sido un año de cambios. Si uno se pone analizar el año creo que en lo futbolístico el equipo a ratos juega muy bien, pero nos está faltando definir las ocasiones que generamos. Creo en el equipo, en el cuerpo técnico y en mis compañeros", añadió.

[Fotos] Colo Colo dominó pero Fluminense lo ganó https://t.co/wGWq9e9PSs pic.twitter.com/LdIPSMBuJY — Al Aire Libre (@alairelibrecl) May 10, 2024

Siguiendo con el dolor, sostuvo: "Yo siempre quiero ganar. Desde adentro de la cancha se disfruta al máximo pero queda la sensación de que falta algo más. Jugar partidos así es un orgullo pero duele porque uno quiere ganar. Lo único que quiero es darle una alegría a la gente".

El duelo ante Audax Italiano

Colo Colo juega este domingo a las 15:00 horas contra Audax Italiano, de visita en el Estadio Bicentenario de La Florida, y de cara a este duelo entregó sus claves.

"Hay que tomar precauciones, el rival tiene jugadores que pasan por muy buen momento. Vamos a trabajar para ganar el partido ante Audax y llegar de la mejor forma", expresó.

"En Colo Colo uno siempre tiene que pelear todos los frentes. Nosotros queremos pelear todo aunque sabemos que es difícil. Este equipo tiene convicción y humildad y gracias a eso vamos a conseguir los objetivos", cerró.