Nicolás Jarry logra el mejor ranking de su carrera, incluso más arriba de lo esperado

Nicolás Jarry junto a Alejandro Tabilo tuvieron una semana que hacía años no se veía en el tenis nacional, luego de llegar a la final y semifinal del Masters 1000 de Roma, respectivamente. Además el “Príncipe” se convirtió en el sexto chileno mejor rankeado de la historia de nuestro deporte al superar a Cristian Garin.

Pese a caer en la final de Roma, Jarry subió como nunca antes en su carrera, e incluso este lunes apareció por sobre lo que había planteado el Ranking Live de la ATP, que se sabe es sólo estimativo y no definitivo, ya que en dicho lugar se lo situaba en el puesto 17º luego de la derrota ante Alexander Zverev.

Sin embargo, el propio organismo hizo oficial este lues un escalafón más específico, y allí Jarry se sitúa en el 16º lugar, aún mejor de lo proyectado

Con este puesto el “Príncipe” se convirtió en el sexto mejor chileno en el escalafón. Superó a Cristian Garin que había sido 17º.

Por sobre Jarry, en la historia del tenis chileno están ubicados Marcelo Ríos (1º), Fernando González (5º), Nicolás Massú (9º), Hans Gildemaister (12º) y Jaime Fillol (14º), abuelo del reciente finalista de Roma.

Las semifinales alcanzadas por Alejandro Tabilo en la capital italiana, donde cayó con Zverev, que a la postre fue campeón, le permitió trepar al 25º lugar, que marca su mejor registro.

Los otros chilenos que le siguen a Tabilo tuvieron caídas. Cristian Garín retrocedió hasta el puesto 112º y Marcelo Tomás Barrios al 157º.

Los que también se vieron beneficiados con ascensos fueron Matías Soto que subió 38 casilleros y ahora es el 384º del orbe. Situación similar vivió Daniel Núñez que dio un salto de 26 puestos y se ubica 795º.

Alexander Zverev con la corona del Masters 1000 de Roma subió un puesto, y ahora es el cuarto mejor tenista del mundo, y desplazó al ruso Daniil Medvedev.

Los tres mejores del ranking se mantienen inamovibles por ahora. Novak Djokovic, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, en ese orden, dominan la clasificación del deporte de las raquetas.

Chilenos en la ATP

Ranking Mundial

