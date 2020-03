Gualberto Jara: Se verá más adelante si está la posibilidad de continuar y lo conversaremos

El entrenador interino de Colo Colo, Gualberto Jara, aseguró que prepara partido a partido y que de momento no ha pensado en una opción de continuar al mando del "Cacique", lo que le corresponde a la dirigencia y se conversará en el momento adecuado.

"Conmigo nadie ha conversado, solo cuando me comunicaron la situación en que se encontraba el club y querían que me hiciera cargo del equipo, pero luego no tuve conversación ante ninguna posiblidad de que siga", afirmó el DT.

"Le tengo mucho cariño al club y he prestado siempre o aportado siempre mi grano de arena en el primer equipo, sea en área formativa y eso se verá más adelante, si es que está la posibilidad concretamente y lo conversaremos", explicó.

"No puedo hablar de una hipótesis, yo estaba desarrollando un trabajo con la sub 20 y me tocó esta situación en la que tengo que ayudar como funcionario, como técnico de experiencia en este tema que el directorio consideró que la persona más indicada para tomar este barco", puntualizó.

Luego, aclaró que "de mi parte sigo en esto y si luego tenemos tiempo de conversar y ver la posiblidad, condiciones y tiempo lo vamos a conversar, pero prefiero estar metido en el partido de mañana -miércoles- ante Athletico Paranaense".

En lo relativo al partido indicó que Colo Colo intentará "hacer lo nuestro y de aprovechar lo que nos puedan brindar ellos".