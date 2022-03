La programación de Colo Colo y Universidad Católica para la fase grupal de la Libertadores

Colo Colo y Universidad Católica conocieron la programación para sus partidos de la fase grupal de la Copa Libertadores 2022, luego del sorteo realizado ayer viernes en Luque, Paraguay.

Los "albos" estarán en el Grupo F junto a River Plate, Alianza Lima y Fortaleza, mientras que los "cruzados" estarán en la zona H contra Flamengo, Sporting Cristal y Talleres.

Revisa la programación de ambos elencos:

Colo Colo

Fecha 1: Fortaleza (BRA) vs. Colo Colo (CHI) - Jueves 7 de abril, a las 19:00 horas.

Fecha 2: Colo Colo (CHI) vs. Alianza Lima (PER) - Miércoles 13 de abril, a las 18:00 horas.

Fecha 3: Colo Colo (CHI) vs. River Plate (ARG) - Miércoles 27 de abril, a las 21:00 horas.

Fecha 4: Alianza Lima (PER) vs. Colo Colo (CHI) - Jueves 5 de mayo, 21:00 horas.

Fecha 5: River Plate (ARG) vs. Colo Colo (CHI) - Jueves 19 de mayo, a las 21:00 horas.

Fecha 6: Colo Colo (CHI) vs. Fortaleza (BRA) - Miércoles 25 dde mayo, a las 18:00 horas.

Universidad Católica

Fecha 1: Talleres (ARG) vs. Universidad Católica (CHI) - Miércoles 6 de abril, a las 18:00 horas.

Fecha 2: Universidad Católica (CHI) vs. Sporting Cristal (PER) - Martes 12 de abril, a las 19:15 horas.

Fecha 3: Universidad Católica (CHI) vs. Flamengo (BRA) - Jueves 28 de abril, a las 18:00 horas.

Fecha 4: Sporting Cristal (PER) vs. Universidad Católica (CHI) - Miércoles 4 de mayo, a las 20:00 horas.

Fecha 5: Flamengo (BRA) vs. Universidad Católica (CHI) - Martes 17 de mayo, a las 20:30 horas.

Fecha 6: Universidad Católica (CHI) vs. Talleres (ARG) - Martes 24 de mayo, a las 20:30 horas.