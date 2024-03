Maximiliano Falcón: Sacamos una tarea difícil adelante, era el rival más duro

El uruguayo Maximiliano Falcón, defensa de Colo Colo, analizó la clasificación a tercera fase de la Copa Libertadores tras eliminar a Godoy Cruz y remarcó que los argentinos eran el rival más difícil de la segunda ronda.

En la rueda de prensa junto al técnico Jorge Almirón, Falcón apuntó que "sacamos una tarea difícil, era el rival más duro en intensidad. Fueron 180 minutos favorables para nosotros, pero hay que seguir mejorando".

Respecto al juego en la cancha del Monumental, Falcón admitió que "estuvimos un poco imprecisos, vamos a trabajar en la semana y lo vamos a corregir. Ellos se jugaron todo, y el no recibir goles, para el equipo suma, en lo anímico nos hace más fuertes".

Además, sostuvo que "para el equipo es importante, no se había logrado esta clase de clasificación desde hace mucho tiempo. No hay que quedarse con eso, hay que seguir corrigiendo. Lo importante y me deja orgulloso es la entrega de hoy, lo que entrenamos día a día".

Finalmente, evitó polemizar sobre el estado de la cancha en el Monumental.

"No sé si afectó tanto, no nos presionaron tanto en la salida. La cancha va a mejorar, en la mitad está espectacular. Para nosotros, no fue un gran inconveniente, estaba mala para los dos, hay que ganar como sea, clasificar como sea", sentenció.