Pavez y triunfo con Monagas: Merecíamos ganar de local, el equipo viene de menos a más

Esteban Pavez, capitán de Colo Colo, valoró el triunfo del "Cacique" ante Monagas en Copa Libertadores y aseguró que es "importante" de cara al resto de la acción en el Grupo F.

"Es un triunfo que estábamos buscando. Fue muy importante el punto que sacamos en Colombia porque con este triunfo quedamos primeros. Siempre es importante sumar en la Copa", expresó en conferencia de prensa.

"Nos merecíamos como grupo ganar de local. Hemos pasado por momentos malos. El equipo viene de menos a más y es importante, mantener el arco en cero también. Estamos al debe en la definición, sabemos que en Libertadores tenemos que marcar esa diferencia rápido", sumó.

"Estoy con una buena sensación. Comparado al año pasado son planteles totalmente diferentes. En lo particular estoy disfrutando y viviendo mi día a día en Colo Colo. Ser capitán en Copa Libertadores para mí era un sueño. Al equipo lo veo muy bien, muy sólido", agregó.

Pavez además se refirió a los incidentes en tribuna Cordillera: "Es algo que me molesta mucho. Cuando llegamos al camarín lo primero que hablamos fue el tema del público. El plantel está muy molesto porque sabemos que en la Copa Libertadores es muy importante jugar con nuestro público. El año pasado nos pasó; jugamos el partido más importante con Fortaleza sin público. El apoyo es muy importante".

"Colo Colo es de todos los chilenos. No puede ser que por un grupo de hinchas salgamos todos perjudicados. Ojalá que esto no vuelva a pasar y no nos sanciones. Esto me duele", continuó.

"Nosotros estamos enfocados 100 por ciento en ganar (ante Boca Juniors). Sabemos que va a ser un partido difícil, como todos los de Copa. Por unos pocos no vamos a dejar de celebrar ni sentirnos importantes. El club cumplió 98 años, eso y que hayamos ganado es lo importante", cerró.