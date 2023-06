Quinteros tras eliminación en la Libertadores: Nunca fuimos inferiores a ningún equipo del grupo

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, abordó la eliminación de Copa Libertadores tras el empate con Deportivo Pereira y defendió el funcionamiento del equipo, pero recalcó la falta de goles que sufre su escuadra.

"Volvimos a jugar bien. Generamos tres o cuatro ocasiones ante un rival que se defendió mucho, pero fallamos; como fallamos contra Monagas allá, contra Pereira allá, contra Boca en los dos partidos. Son fallas que tenemos que mejorar".

"Las situaciones las creamos. Creo que futbolísticamente nunca fuimos inferiores a ningún equipo del grupo, más allá que se perdió con Boca. Nos queda la angustia de haber hecho buenos partidos, no haber convertido y no ser eficaz. Se jugó bien y no se pudo ganar por un tema de precisión y eficacia", sumó.

"Si se cuentan las situaciones mano a mano, tuvimos un montón. Si hubiésemos tenido mayor eficacia estaríamos clasificados. Fútbol no nos faltó. Ningún equipo nos superó, pero nos falta eso (goles), añadió Quinteros.

"Hace mucho que los equipos chilenos no avanzan en Copa. No es un fútbol que todos los años llega lejos en Copa Libertadores. Fracasa el que no trabaja. Nosotros trabajamos, superamos a los rivales, generamos situaciones. Bueno, no alcanzó", expresó sobre la eliminación.

"Nos falta esa confianza de estar más tranquilos. Fallamos goles abajo del arco. Tenemos que seguir trabajando e incorporar un jugador que pueda reforzar esa zona", continuó.

"Nos está costando en todos los torneos. En lo local el máximo goleador tiene tres goles en seis meses. Nos faltó el finiquito. Todo lo demás, el equipo lo está haciendo", culminó el DT albo.