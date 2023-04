Quinteros: Tuvimos varias oportunidades para asegurar, la deuda es ser más eficaces

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, repasó la victoria sobre Monagas en Copa Libertadores y destacó el buen trabajo en retaguardia y la generación ofensiva, aunque admitió los fallos frente al arco rival.

"El partido desde el inicio fue favorable a Colo Colo. Tuvimos varias oportunidades desde el primer tiempo para asegurar el resultado y no lo pudimos hacer. Nos faltó eficacia y estar más tranquilos; más precisión en la finalización de las jugadas", indicó ante los micrófonos.

"Pero bueno. Terminamos un poco apretados con el resultado y nerviosos, porque el rival tuvo opciones con centros, córner, rebotes, contra y demás. Pero creo que la deuda pendiente es ser más eficaces para convertir", sumó.

"Tuvimos siete u ocho situaciones muy claras. A veces lo más difícil para un equipo es generar situaciones. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar en la definición y estar más enfocados. La solidez del equipo, la organización defensiva, mantener el arco en cero y generar ocasiones fueron los puntos más importantes del partido", agregó.

"Tenemos jugadores que se adaptan a distintos sistemas de juego. Hemos trabajado con línea de tres y también con cuatro. Estoy contento por la rápida adaptación del equipo a los distintos esquemas", agregó, en vistas de los próximos duelos y el choque con Boca Juniors.

El DT también se refirió al ingreso de Carlos Palacios como titular, quien anotó el único gol de la noche": Carlos tiene más características de ataque de lo que veníamos intentando. Queríamos ponerlo en un partido de local donde había que arriesgar más. Le faltó más eficacia, como a otros. Por momentos cumplió y en otros le costó. Le falta rodaje y estamos dándole confianza para que llegue a su mejor nivel y pueda ser un aporte importante".

Además, Quinteros re defirió a los desordenes en las gradas, indicando que "lamentablemente hay un grupito pequeño que para mí no son hinchas del club" y que "vienen para perjudicar. Vienen a intentar no sé qué, porque de esa manera no faverecen al equipo ni la institución".