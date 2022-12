Curicó Unido enfrentará a Cerro Porteño en la Copa Libertadores

Curicó Unido conoció este miércoles al rival que tendrá en la Fase 2 de Copa Libertadores y que marcará su estreno histórico en el campeonato internacional.

A través de un sorteo efectuado por la Conmebol quedó establecido que el conjunto "tortero" se verá las caras en una eliminatoria con el poderoso Cerro Porteño, uno de los clubes más populares de Paraguay.

"El Ciclón" de Barrio Obrero ostenta 34 títulos de la liga de Primera División guaraní y es reconocido por su estirpe de "copero", al haber disputado en 44 ocasiones la Libertadores, evento en el cual ha llegado hasta semifinales.

El equipo de la Región del Maule representará a nuestro país en el torneo internacional como Chile 3, mientras los azulgranas como los mejores de la tabla acumulada 2022.

El equipo que acceda a la siguiente etapa se enfrentará con otro de los vencedores en la Fase 2 por un cupo en los grupos del campeonato, donde ya están los chilenos Colo Colo y Ñublense.

Los partidos de ida están programados para llevarse a cabo entre el 21 y 23 de febrero, mientras las revanchas serán la semana siguiente, entre el 28 de febrero y el 2 de marzo.

Las llaves de Copa Libertadores:

Fase 1:

- E1: Sport Huancayo (PER) vs. Nacional (PAR)

- E2: Nacional Potosí (BOL) vs. El Nacional (ECU)

- E3: Boston River (URU) vs. Zamora

Fase 2:

- Carabobo (VEN) vs. Atlético Mineiro (BRA)

- Ganador E1 vs. Sporting Cristal (PER)

- Deportivo Maldonado (URU) vs. Fortaleza (BRA)

- Ganador E2 vs. Independiente Medellín (COL)

- Magallanes (CHI) vs. Always Ready (CHI)

- Curicó Unido vs. Cerro Porteño (PAR)

- Ganador E3 vs. Huracán (ARG)

- Universidad Católica (ECU) vs. Millonarios (COL)