Everton y Audax debutarán esta semana: La programación de la tercera semana de la Libertadores

Everton y Audax Italiano debutarán esta semana en la Copa Libertadores, en la segunda fase previa a los grupos del certamen.

Los "ruleteros" jugarán este martes contra Monagas de Venezuela en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, desde las 19:15 horas (22:15 GMT), en busca de dar un paso para la clasificación.

Los itálicos, en tanto, se estrenarán el miércoles a las 21:30 horas (00:30 GMT) contra Estudiantes de Argentina, duelo que se llevará a cabo en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Revisa la programación completa:

Martes 22 de febrero

Everton (CHI) vs. Monagas (VEN), 19:15 horas.

Millonarios (COL) vs. Fluminense. 21:30 horas.

Plaza Colonia (URU) vs. The Strongest (BOL), 21:30 horas.

Miércoles 23 de febrero

América Mineiro (BRA) vs. Guaraní (PAR), 19:15 horas.

Bolívar (BOL) vs. Universidad Católica (ECU), 19:15 horas.

Audax Italiano (CHI) vs. Estudiantes (ARG), 21:30 horas.

Barcelona SC (ECU) vs. Universitario (PER), 21:30 horas.

Jueves 24 de febrero

Olimpia (PAR) vs. Atlético Nacional (COL), 21:30 horas.