[Videos] La multitudinaria despedida al plantel de Flamengo que viajó a la final de la Libertadores

La hinchada de Flamengo copó las calles de Río de Janeiro para despedir al cuadro carioca, que se embarcó rumbo a Ecuador para disputar este sábado la final de la Copa Libertadores de América ante Atlético Paranaense.

En diversos videos se puede ver cómo los fanáticos se agolpearon en torno al bus que llevaba al plantel.

Mira acá los registros

Torcida do Flamengo só tem maluco, subiram em cima do ônibus. #MENGO #AeroFla pic.twitter.com/ONswBF8Bkg

Ônibus do Flamengo enfim chega ao terminal de cargas, com muita festa da torcida e com direito a torcedores em cima do ônibus. Aeroporto do Galeão tomado de rubro-negros.



🎥 @juliamalak



pic.twitter.com/2GNMAlF9h2