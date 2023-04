Goleador de Medellín Luciano Pons explotó tras derrota en la Libertadores: Los árbitros están comprados

El delantero de Independiente Medellín Luciano Pons explotó tras la derrota 2-1 que sufrió la escuadra colombiana en su visita a Nacional de Montevideo por la segunda fecha del Grupo B en Copa Libertadores, luego de una polémica jugada que determinó el resultado final.

En la acción en cuestión, un futbolista del "Bolso" tocó el balón con su mano desde el suelo antes de la conquista de Fabián Noguera, pero una revisión en el VAR permitió al juez determinar que por ser una mano de apoyo, no era falta.

"Sinceramente es mano clara, yo estoy al del arquero, y si la pelota no le pega en la mano al jugador de ellos le queda al arquero nuestro. Es más, tenemos foto, vimos el video del gol y es claramente mano", reclamó en diálogo con Sport 890.

"Es algo que no entendemos, después se queja la gente y la Conmebol cuando uno habla mal de ellos. Pero bueno, el partido pasado con Inter nos volvieron a robar también sobre la hora, hoy también pasa de vuelta. A ver, si quieren que nosotros no juguemos o algo que sean claros, nosotros no venimos a pasear acá, venimos a jugar y ganar", expresó.

"Después, cuando pedíamos que miren el VAR había una persona en el banco de suplentes, no sé quién es, me dijeron que era el segundo preparador físico de ellos, insultando, diciendo que éramos unos cagones, que veníamos a pasear. Uno me insultó a mi madre, me dijo que me esperaba en el túnel para pelearme, entonces bueno, cuando finalizó el partido lo fui a buscar y en ningún momento lo vi", siguió.

Tras eso, dijo que "para mí los árbitros sí están comprados porque sinceramente recién estábamos ahí y había mucha gente alrededor de los árbitros y eran todos de Nacional. Gente al lado del VAR que era de Nacional, y de nosotros no había nadie, ¿cómo puede ser que eso pase en un partido de fútbol? Pero bueno, como te digo, después se quejan cuando uno habla mal de la Conmebol".