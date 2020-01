Forlán aseguró que el plantel de Peñarol "está completo" tras llegada de Christian Bravo

El técnico de Peñarol, Diego Forlán, aseguró que el cuadro "carbonero" tiene a su plantel completo y que ya no sumarán más jugadores, todo en medio del supuesto anuncio del chileno Christian Bravo como incorporación.

"Tenemos el plantel completo. Somos bastantes y la idea es que vayan saliendo algunos jugadores a préstamo, dependiendo de la situación personal de cada uno, pero hay muchos contratos", declaró este miércoles al medio Sport 890 de Uruguay.

En relación al fichaje del chileno Bravo, que llega desde Montevideo Wanderers, aclaró que podrá estar presente en la pretemporada que realizarán en Los Angeles y apuntó a que es importante tener varias alternativas en los extremos del ataque.

"Cuando llegamos, el club tenía en carpeta a varios jugadores que me gustaron, unos se hicieron y otros no; al primero que pedí fue Urretavizcaya y hay muchos partidos, entonces sé que va a ser un problema estando todos bien, porque son grandes jugadores y hay que elegir a once", afirmó.

En esa línea, contó que tiene intención de sumar al chileno en un mediocampo donde puede estar Cristian Rodríguez, pero "a veces puede ser con tres en el medio, si puedo tenerlo bienvenido sea, pero puede también puede estar Bravo, hay que ver".

Consultado con respecto al nacional y a Denis Olivera, otro refuerzo, el preparador del equipo "carbonero" dijo que "los dos son jugadores que se mueven muy bien tácticamente, sin pelota, que llegan al gol, pero hay que ir viendo. Tanto uno como otro pueden jugar por los dos lados, sin lugar a dudas".

También aclaró que la salida del delantero Lucas Viatri fue de él, "porque teníamos muchos jugadores extranjeros y había que elegir entre él y Xisco. Los dos son grandísimos jugadores, pero había que optar y tuve que hacerlo".

Además de Bravo, el "manya" incorporará a otro futbolista que pasó por Chile, el ex Santiago Wanderers David Terans, por el que acordaron un préstamo con Atlético Mineiro, sobre quien Forlán dijo que "puede jugar libre, hay que ver cómo se arma el mediocampo".

Peñarol es rival de Colo Colo en el Grupo C de Copa Libertadores y enfrentará al "Cacique" el 17 de marzo y el 21 de abril.