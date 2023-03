Con Magallanes representando a Chile: Las llaves de la tercera fase de la Copa Libertadores

La próxima semana se comienza a jugar la tercera fase de la Copa Libertadores, con Magallanes como representante de Chile, luego de batir en la segunda ronda a Always Ready de Bolivia.

Las revanchas se juegan la semana subsiguiente, todo esto en día y horarios por confirmar por Conmebol.

Revisa las llaves de la tercera fase:

- Magallanes (CHI) vs. Independiente de Medellín (COL)

- Millonarios (COL) vs. Atlético Mineiro (BRA)

- Fortaleza (BRA) vs. Cerro Porteño (PAR)

- Sporting Cristal (PER) vs. Huracán (ARG)