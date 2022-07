Battaglia disparó contra dirigencia de Boca por falta de refuerzos tras eliminación en la Libertadores

El director técnico de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, disparó con todo contra la dirigencia del elenco "xeneize" por la falta de refuerzos, tras la eliminación por penales de la Copa Libertadores a manos de Corinthians en La Bombonera.

Battaglia expresó en conferencia de prensa: "He tenido la posibilidad de pedir lugares que teníamos que mejorar en cuanto a recambio, pero no fue así y uno trata de hacer lo mejor con el plantel que tiene. Hay situaciones que uno plantea y deberían resolverse en el tiempo que se deben resolver. Y no solo eso: se fueron jugadores que eran importantes, pero son situaciones que no manejo yo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ESPN Fútbol Argentina (@espnfutbolarg)

Según informó Olé, desde la dirigencia "azul y oro" aseguraron que la reacción del estratega "fue inoportuna, no era el momento. Esto termina mal", dándose a entender un nuevo divorcio entre ambas partes, que se había apaciguado tras la conquista de la Copa de la Liga.