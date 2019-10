Marcelo Gallardo luego de vencer a Boca: Fuimos superiores, nuestra búsqueda tuvo su premio

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, valoró el trabajo de sus dirigidos tras la victoria por 2-0 sobre Boca Juniors por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2019.

Al respecto, el DT de los "millonarios" dijo que "fuimos superiores, nuestra búsqueda tuvo su premio. Fuimos justamente recompensados. Una diferencia de dos goles y que no te conviertan es un muy buen resultado. No solo conseguimos un buen resultado sino que además jugamos muy bien, eso nos deja muy tranquilos".

"No hay claves para cerrar series. Hay que jugar los partidos. La postura de nuestro equipo es que, a pesar de ganar desde los primeros minutos, siempre buscamos hacer más goles", agregó.

A su vez, el "Muñeco" se refirió a las palabras del técnico de los "xeneizes", Gustavo Alfaro, quien señaló que "sabíamos que los jugadores de River se tiran permanentemente".

En relación a esto, Gallardo afirmó que "no voy a cometer el error de contestar lo que dijo el entrenador de Boca porque no lo escuché y no puedo dejarme llevar por eso. Voy a hacer un análisis de lo que vi: fuimos justos ganadores".

El entrenador de los "banda sangre" también le respondió a Ramón Abila, quien criticó al arbitraje del brasileño Raphael Claus tras asegurar que "influyó en el resultado".

"El que quiera hablar del árbitro, se le va a ver la camiseta. Va a justificar cosas que no existieron. No voy a decir más nada", apuntó