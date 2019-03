Alfonso Parot y duelo ante la UC: Será raro ganarle al club de toda mi vida

Formado en Universidad Católica, el lateral izquierdo de Rosario Central Alfonso Parot tendrá este miércoles un choque especial ante el cuadro cruzado cuando ambos elencos se vean las caras en duelo válido por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.

"Va a ser raro jugar con la UC, pero hoy defiendo los colores de Central y quiero lo mejor para mi equipo. Va a ser muy raro ganarle a mi club de toda la vida, pero no me voy a ir triste", comentó Parot en diálogo con El Mercurio.

"Tenemos grandes jugadores, de mucha experiencia. El corazón y la unión del grupo nos hicieron levantar la Copa Argentina. Estamos con mucha confianza, agarrándole la mano al nuevo DT (Paulo Ferrari)", añadió.

"Católica tiene grandes jugadores, como nosotros. Es el actual campeón. Estamos más o menos parejos, lo ideal sería que clasificáramos los dos, pero somos rivales directos", completó.

El jugador dijo que nunca imaginó estar jugando la Copa Libertadores en un club argentino.

"Me di la vuelta larga. Me costó un poco por inmadurez deportiva y personal, pero hoy estoy tranquilo, lo estoy pasando bien y tengo un buen presente", dijo.

"Siempre sentí que era un excelente jugador, por lo mismo creía que no necesitaba ser tan profesional, pensaba que por ser joven tenía que disfrutar la vida y al final uno se da cuenta de que empiezan a pasar los años. Uno piensa que el futbol es para siempre y que es fácil, pero a la larga te vas dando cuenta de que si no le brindas la importancia, el sacrificio y el profesionalismo que requiere, esto no te devuelve nada. Me alcancé a dar cuenta rápido y ahora estoy jugando en el extranjero que era uno de mis sueños", añadió.

Consultado respecto al interés que mostró Colo Colo en el pasado mercado de fichajes, Parot fue claro y no le cerró la puerta, aunque sí dijo que nunca jugaría en la U.

"Siempre he sido hincha de la UC, por mi familia. Para mí la rivalidad es con la U, nunca jugaría ahí y ellos tampoco me recibirían a mí. En Colo Colo no sé, dependería, tendría que evaluar porque esto es una profesión y tengo que velar también por el bienestar de mi familia. No sé si hubo acercamientos", expresó.

El duelo entre cruzados y canallas está programado para el miércoles a las 21:30 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo.