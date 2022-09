Jugadores de Flamengo no quisieron cambiar camisetas con la UC cuando visitaron San Carlos

Una llamativa historia se desclasificó durante las últimas horas, dado que jugadores de Flamengo no quisieron cambiar camisetas con Universidad Católica cuando visitaron San Carlos de Apoquindo por la Copa Libertadores.

El encargado de contar la historia fue Bruno Barticciotto (quien jugaba en ese entonces en la UC), en diálogo con BlizSports: "Me pasó algo chistoso cuando jugamos con Flamengo ahora con Universidad Católica por Copa Libertadores".

"Quería una polera de Flamengo, me acuerdo que como cinco jugadores mandamos camisetas, se las dimos al utilero y él las mandó allá para que te traigan cualquiera en verdad y trajeron las cinco de vueltas, no cambiaron. Los de Flamengo no querían, aparte ni que fuera fea la polera. Volvieron las cinco", cerró.

En aquella ocasión, la UC perdió por 4-3 con el "Mengao".