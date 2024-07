Universidad Católica presentó a Francisco Arancibia como su tercer refuerzo

Este viernes la Universidad Católica oficializó la llegada de su tercer refuerzo, Francisco Arancibia. El jugador llegó al club el martes, día desde el que se encuentra entrenando en San Carlos de Apoquindo, pero recién hoy la franja lo presentó.

En un traspaso bastante extraño, el ex jugador de Cobreloa llega a la precordillera a cambio de 250 mil dólares por su pase, hasta fines de 2025. Si bien no hay una explicación lógica de su llegada, porque no fue uno de los jugadores destacados de la primera rueda del Campeonato Nacional, cuenta con todo el apoyo del técnico cruzado Tiago Nunes.

Fue a través de las redes sociales del club, que realizó el anuncio señalando que: "¡Directo al trabajo con #LosCruzados! Le damos la bienvenida a Francisco Arancibia, nuestro nuevo refuerzo 2024. El delantero ya se incorporó a los entrenamientos con La Franja para los próximos desafíos".

Arancibia de 27 años, en su carrera ha mostrado ser un jugador polifuncional, si bien su posición natural es ser extremo derecho, por la gran velocidad que tiene, también ha jugado como volante defensivo e incluso en los 'zorros del desierto' en algún momento. Tocó como lateral por algunos pasajes.