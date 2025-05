DT de Fortaleza pidió a su torcida llenar el estadio para intimidar a Colo Colo en Copa Libertadores

Desde que la Conmebol declaró como vencedor a Fortaleza luego de la tragedia del monumental, el partido entre Colo Colo y los Leones paso de importante a vital para las pretensiones del Cacique en Copa Libertadores.

Los Albos quedaron colistas con dos unidades y un triunfo frente a Fortaleza los volvería a meter en carrera.

El problema es que Colo Colo ha dejado muchas dudas en sus últimos enfrentamientos, especialmente luego de caer frente a Limache.

Algo que debe tener en cuenta Jorge Almirón es que Fortaleza tampoco es un cuco, marcha decimoquinto en el Brasileirao y viene de igualar sin goles ante Sao Paulo.

Quien está consciente de que ninguno de los dos equipos llega en su mejor momento al duelo del próximo martes es el DT de Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, quien hizo una particular petición a sus hinchas.

Vojvoda quiere intimidar a Colo Colo

El DT de Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, no lo pasa bien en esta temporada 2025. Su equipo no destacó en el Estadual Cearense, tampoco deslumbró en la Copa do Nordeste y arrancó de pésima forma el Brasileirao 2025.

Es por ello que Vojvoda dijo abiertamente que no se siente feliz al mando del equipo: “Quiero ser feliz, pero en este momento no consigo la felicidad. Mi felicidad está junto al fútbol, entonces si las cosas van bien en el fútbol mi felicidad está presente. Cuando las cosas no van bien, sufro y sufro junto a mis jugadores”.

Consciente del momento frágil que su equipo vive, Vojvoda le pidió a los hinchas de Fortaleza llenar el estadio Arena Castelao y jugar contra Colo Colo con 65 mil personas apoyándolos en Copa Libertadores.

“Hace mucho que no jugamos en casa, en el Castelao. Le pedimos el apoyo a los hinchas, ellos van a responder. El torcedor de Fortaleza muchas veces está aburrido y con razón, otras veces no está conforme con el rendimiento del equipo y comprendemos eso. Pero es un torcedor que, cuando se lo pedimos, nos da el apoyo que necesitamos", dijo Vojvoda.

¿Cuándo juegan Fortaleza vs Colo Colo por Copa Libertadores?

📆Fecha: Martes 6 de mayo.

🕕Hora: 20:30 horas en Chile.

🏟️Estadio: Arena Castelao

¿Dónde ver en vivo Fortaleza vs Colo Colo?

📺TV: CHV y ESPN

💻Streaming: MiCHV y Disney+.

📰 También, podrás estar al tanto del duelo entre Fortaleza y Colo Colo en el minuto a minuto de Al Aire Libre.