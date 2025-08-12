¿Vuelve a Colo Colo? Aníbal Mosa busca repatriar a Iván Zamorano para un puesto clave

El año del centenario de Colo Colo ha sido todo menos lo que esperaban en Macul. La crisis deportiva se profundiza con cada fecha y ahora las tensiones internas amenazan con estallar en la dirigencia. Uno de los apuntados por el tormentoso presente del club es Daniel Morón, gerente deportivo del Cacique.

Los fracasos de la institución durante la temporada le habrían quitado el piso al 'Loro', por lo que la directiva de Blanco y Negro estaría preparando un cambio en aquel puesto, y Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria, ya estaría seduciendo al que sería su sucesor: Iván Zamorano.

La presencia de "Bam Bam" en el Estadio Monumental durante el empate ante Huachipato no fue casual, sino parte de una estrategia para convencer al histórico goleador de sumarse al proyecto albo en un rol directivo.

🎯 ¿Por qué Aníbal Mosa quiere sacar a Daniel Morón?

Aníbal Mosa se habría "cansado del Loro" y busca un cambio radical en la gerencia deportiva tras el fracaso del año del centenario. La distante relación entre el presidente de Blanco y Negro y Daniel Morón es un secreto a voces en los pasillos del Monumental, donde las decisiones del mercado de pases han generado más controversias que certezas.

"Esta nula relación que tiene muy distante con el actual gerente José Daniel Morón", explicó Cristián Alvarado en Radio ADN, confirmando que "hay una distancia gigante" entre ambos dirigentes que hace inviable la continuidad del exarquero.

🌟 ¿Qué perfil busca Colo Colo en Iván Zamorano?

Iván Zamorano representaría el "golpe mediático" que necesita Colo Colo para intentar recuperar el prestigio perdido. El exdelantero del Real Madrid e Inter de Milán cuenta con el respaldo de la hinchada y una carrera internacional que le daría peso específico a las negociaciones del club.

Zamorano actualmente se encuentra radicado en España, donde trabaja como comentarista deportivo, pero su amor por el Cacique lo mantiene siempre cerca del club.

🤝 ¿Cómo fue el encuentro entre Mosa y Zamorano en el Monumental?

La visita de Iván Zamorano al Estadio Monumental para presenciar el empate entre Colo Colo y Huachipato tuvo una agenda oculta que ahora sale a la luz. "Uno preguntando por qué esta cercanía, acá juega fácil porque viene e ingresa rápido, pero alguien me comentaa de la posibilidad que Aníbal Mosa lo quiere seducir para la gerencia deportiva", detalló Cristián Alvarado en Radio ADN.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U Católica?

Colo Colo se medirá a Universidad Católica este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

📅 Fecha: Sábado 16 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

