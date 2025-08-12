Terremoto en Colo Colo: figura dejaría el equipo tras el clásico ante U Católica

Una bomba está a punto de estallar en Colo Colo justo en el momento menos oportuno. Esto porque una de las principales figuras del equipo dirigido por Jorge Almirón estaría viviendo sus últimos días en el Estadio Monumental.

Se trata de Lucas Cepeda, quien es seguido hace varios meses por importantes clubes a nivel mundial. Sin embargo, según se supo en las últimas horas, el atacante de 22 años estaría en negociaciones avanzadas con un elenco europeo, por lo que ante Universidad Católica jugaría su último partido con la camiseta del Cacique.

🇮🇹 ¿Cuál sería el destino de Lucas Cepeda en Europa?

Italia sería el destino más probable para Lucas Cepeda según la información de Radio ADN. Aunque no se especificó el club, el extremo chileno ha sido seguido de cerca por equipos de la Serie A durante los últimos meses, especialmente Bologna, que mostró interés concreto anteriormente.

⏰ ¿Cuándo sería el último partido de Cepeda en Colo Colo?

Según la información proporcionada por la citada fuente, Lucas Cepeda disputaría este sábado 16 de agosto ante Universidad Católica su último partido como jugador de Colo Colo. El clásico ante la UC se convertiría en la despedida del extremo antes de emprender rumbo a Europa.

💰 ¿En qué fase están las negociaciones por Lucas Cepeda?

Las negociaciones para el traspaso de Lucas Cepeda se encuentran en fase final según Radio ADN. Esto indica que las conversaciones entre los clubes involucrados están muy avanzadas y solo restarían detalles menores para concretar la operación.

📅 ¿Por qué Colo Colo no pudo fichar un reemplazante?

Colo Colo no logró incorporar un delantero durante el mercado de fichajes chileno que ya se cerró, pese a que buscaron activamente un refuerzo ofensivo. La dirigencia alba había previsto la eventual partida de Lucas Cepeda, pero no consiguieron concretar ningún fichaje que pudiera suplir sus características.

🏆 ¿Qué significa la partida de Cepeda para las aspiraciones de Colo Colo?

La salida de Lucas Cepeda representaría un duro golpe para las aspiraciones de Colo Colo en lo que resta de la temporada 2025. El extremo es considerado la principal figura ofensiva del equipo y su partida dejaría un vacío muy difícil de llenar sin la posibilidad de incorporar refuerzos.

💸 ¿Cuánto dinero podría recibir Colo Colo por Cepeda?

Aunque no se han revelado las cifras exactas de la negociación, Lucas Cepeda tiene un valor de mercado estimado en 3.5 millones de euros según Transfermarkt. Colo Colo espera recibir una suma importante por el traspaso, considerando que es su activo más valioso.

⚽ ¿Cuándo podría oficializarse la salida de Cepeda?

Aunque no hay fechas oficiales confirmadas, la salida de Lucas Cepeda podría oficializarse en los próximos días si las negociaciones llegan a buen puerto. Los mercados europeos tienen plazos diferentes y algunos países aún mantienen abiertas sus ventanas de transferencias.

📊 ¿Cuáles son los números de Lucas Cepeda en Colo Colo?

🏟️ 60 partidos jugados

⚽ 13 goles

✅ 8 asistencia

⏰ 4.093 minutos jugados

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U Católica?

Colo Colo se medirá a Universidad Católica este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

📅 Fecha: Sábado 16 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

