Así le irá a U de Chile vs Independiente por Copa Sudamericana, según la IA
La U juega su partido más importante del año frente a Independiente.
Universidad de Chile enfrentará a Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Los azules llegan a este partido trascendental con un rendimiento irregular. En el último tiempo han tenido goleadas impresionantes, triunfos agónicos y derrotas dolorosas.
Al frente tendrán a un equipo que es la sombra del espectacular independiente del primer semestre, pero sigue siendo un gigante del continente al cual se le debe respeto.
La U de Chile se refugia en su 76% de rendimiento en calidad de local en 2025 para intimidar al Rojo.
📊¿Qué probabilidades tiene la U de Chile ante Independiente?
Para proyectar el duelo de ida de Copa Sudamericana le preguntamos a la IA Generativa Perplexity cómo le irá a la U de Chile.
Pero, para mayor precisión, creamos un modelo matemático que apoye a Perplexity para tener una proyección más confiable.
El resultado es favorable para los azules
-
✅Hay un 42,9% de probabilidades de que la U de Chile gane el partido
-
🟰El empate tiene una probabilidad del 25,5%
-
❌Hay un 31,6% de chances de triunfo para Independiente
🔵🦉 ¿Por qué la U de Chile parte como favorita estadística?
-
Momento deportivo: 2° lugar en el Campeonato Nacional
-
Ofensiva prolífica: 43 goles en 19 fechas de liga chilena y 14 goles en Libertadores y Sudamericana
-
Experiencia reciente: eliminó a Guaraní en playoffs
🔴👹 ¿Qué ventajas tiene Independiente pese a las estadísticas?
El Rojo mantiene fortalezas significativas que podrían inclinar la balanza:
-
Valor de plantel: US$ 66 M vs US$ 27.4 M de la U
-
Historia continental: bicampeón Sudamericana (2010, 2017) y 7 titulos de Libertadores
-
Jerarquía: líder de su grupo con 12 puntos y goleada 7-0 a Nacional Potosí
Pronóstico EpicBet para el U de Chile vs Independiente
Estas son las cuotas de EpicBet para el partido entre la U de Chile e Independiente:
-
Gana U de Chile: 2.72
-
Empate: 3.06
-
Gana Independiente: 2.81
-
Clasificará U de Chile: 2.61
-
Clasificará Independiente: 1.50
📺 ¿Dónde ver EN VIVO U de Chile vs Independiente?
-
📡 TV: DSports
-
💻 Streaming: DGO (DirecTV GO)
-
🖥️ Minuto a minuto: Disponible en Al Aire Libre
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Independiente?
📅 Fecha: Martes 13 de agosto
🕒 Hora: 20:30 (Chile)
🏟 Estadio: Nacional, Santiago