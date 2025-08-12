Así le irá a U de Chile vs Independiente por Copa Sudamericana, según la IA

Universidad de Chile enfrentará a Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los azules llegan a este partido trascendental con un rendimiento irregular. En el último tiempo han tenido goleadas impresionantes, triunfos agónicos y derrotas dolorosas.

Al frente tendrán a un equipo que es la sombra del espectacular independiente del primer semestre, pero sigue siendo un gigante del continente al cual se le debe respeto.

La U de Chile se refugia en su 76% de rendimiento en calidad de local en 2025 para intimidar al Rojo.

📊¿Qué probabilidades tiene la U de Chile ante Independiente?

Para proyectar el duelo de ida de Copa Sudamericana le preguntamos a la IA Generativa Perplexity cómo le irá a la U de Chile.

Pero, para mayor precisión, creamos un modelo matemático que apoye a Perplexity para tener una proyección más confiable.

El resultado es favorable para los azules

✅Hay un 42,9% de probabilidades de que la U de Chile gane el partido

🟰El empate tiene una probabilidad del 25,5%

❌Hay un 31,6% de chances de triunfo para Independiente

🔵🦉 ¿Por qué la U de Chile parte como favorita estadística?

Momento deportivo: 2° lugar en el Campeonato Nacional

Ofensiva prolífica: 43 goles en 19 fechas de liga chilena y 14 goles en Libertadores y Sudamericana

Experiencia reciente: eliminó a Guaraní en playoffs

🔴👹 ¿Qué ventajas tiene Independiente pese a las estadísticas?

El Rojo mantiene fortalezas significativas que podrían inclinar la balanza:

Valor de plantel: US$ 66 M vs US$ 27.4 M de la U

Historia continental: bicampeón Sudamericana (2010, 2017) y 7 titulos de Libertadores

Jerarquía: líder de su grupo con 12 puntos y goleada 7-0 a Nacional Potosí

Pronóstico EpicBet para el U de Chile vs Independiente

Estas son las cuotas de EpicBet para el partido entre la U de Chile e Independiente:

Gana U de Chile: 2.72

Empate: 3.06

Gana Independiente: 2.81

Clasificará U de Chile: 2.61

Clasificará Independiente: 1.50

📺 ¿Dónde ver EN VIVO U de Chile vs Independiente?

📡 TV: DSports

💻 Streaming: DGO (DirecTV GO)

🖥️ Minuto a minuto: Disponible en Al Aire Libre

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Independiente?

📅 Fecha: Martes 13 de agosto

🕒 Hora: 20:30 (Chile)

🏟 Estadio: Nacional, Santiago