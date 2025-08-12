Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

Así le irá a U de Chile vs Independiente por Copa Sudamericana, según la IA

La U juega su partido más importante del año frente a Independiente.

Oscar Buch Guzmán
Universidad de Chile enfrentará a Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los azules llegan a este partido trascendental con un rendimiento irregular. En el último tiempo han tenido goleadas impresionantes, triunfos agónicos y derrotas dolorosas.

Al frente tendrán a un equipo que es la sombra del espectacular independiente del primer semestre, pero sigue siendo un gigante del continente al cual se le debe respeto.

La U de Chile se refugia en su 76% de rendimiento en calidad de local en 2025 para intimidar al Rojo. 

📊¿Qué probabilidades tiene la U de Chile ante Independiente?

Para proyectar el duelo de ida de Copa Sudamericana le preguntamos a la IA Generativa Perplexity cómo le irá a la U de Chile.

Pero, para mayor precisión, creamos un modelo matemático que apoye a Perplexity para tener una proyección más confiable.

El resultado es favorable para los azules

  • ✅Hay un 42,9% de probabilidades de que la U de Chile gane el partido

  • 🟰El empate tiene una probabilidad del 25,5%

  • ❌Hay un 31,6% de chances de triunfo para Independiente 

🔵🦉 ¿Por qué la U de Chile parte como favorita estadística?

  • Momento deportivo: 2° lugar en el Campeonato Nacional

  • Ofensiva prolífica: 43 goles en 19 fechas de liga chilena y 14 goles en Libertadores y Sudamericana

  • Experiencia reciente: eliminó a Guaraní en playoffs

🔴👹 ¿Qué ventajas tiene Independiente pese a las estadísticas?

El Rojo mantiene fortalezas significativas que podrían inclinar la balanza:

  • Valor de plantel: US$ 66 M vs US$ 27.4 M de la U

  • Historia continental: bicampeón Sudamericana (2010, 2017) y 7 titulos de Libertadores

  • Jerarquía: líder de su grupo con 12 puntos y goleada 7-0 a Nacional Potosí

Pronóstico EpicBet para el U de Chile vs Independiente

Estas son las cuotas de EpicBet para el partido entre la U de Chile e Independiente:

  • Gana U de Chile: 2.72

  • Empate: 3.06

  • Gana Independiente: 2.81

  • Clasificará U de Chile: 2.61

  • Clasificará Independiente: 1.50

📺 ¿Dónde ver EN VIVO U de Chile vs Independiente?

  • 📡 TV: DSports

  • 💻 Streaming: DGO (DirecTV GO)

  • 🖥️ Minuto a minuto: Disponible en Al Aire Libre

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Independiente?

📅 Fecha: Martes 13 de agosto

🕒 Hora: 20:30 (Chile)

🏟 Estadio: Nacional, Santiago

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Universidad de Chile #Copa Sudamericana

Oscar Buch Guzmán

Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians. “Ganar o perder, pero siempre con democracia.”
