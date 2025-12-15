La camiseta filtrada que desató nostalgia en la U: un guiño al pasado con detalles renovados

Universidad de Chile no sólo trabaja en encontrar a su próximo entrenador para 2026. Mientras Azul Azul define decisiones clave a nivel directivo y deportivo, una imagen comenzó a viralizarse con fuerza en redes: la posible nueva camiseta del club para la próxima temporada.

La filtración, que fue difundida por Footy Headlines, causó de inmediato reacciones entre los hinchas. Y no por cualquier detalle: el diseño estaría inspirado en uno de los modelos más recordados de la última década. Todo mientras el equipo prepara su regreso a las prácticas, pactado para el 5 de enero.

👕 El diseño filtrado de la camiseta de Universidad de Chile

Según reveló el sitio Footy Headlines, la camiseta de Universidad de Chile 2026 apuesta por una línea visual más oscura en su base azul, acompañada de detalles rojos más marcados en hombros y mangas, en un estilo que remite de inmediato al modelo utilizado en 2016.

La propuesta tiene un tono moderno pero con una carga nostálgica: líneas limpias, branding blanco sólo en logos y un contraste de colores que resalta en frontal y laterales. El escudo de la U se mantiene clásico, mientras que el patrocinador y la tecnología ClimaCool se conservan.

🔄 ¿Por qué recuerda tanto a la camiseta 2016?

La similitud con el modelo 2016 no es casual. Aquel diseño es recordado por su simpleza y por momentos de alto rendimiento del equipo. La apuesta parece ir en la línea de aumentar la conexión emocional con los hinchas, que han reclamado en los últimos años una identidad más definida en la vestimenta.

Además, en un año donde la institución vive una transición profunda a nivel dirigencial y deportivo, recurrir a símbolos del pasado puede ser una estrategia comunicacional para cerrar heridas.

🏋️‍♂️ Fecha de inicio de la pretemporada 2026

Mientras la imagen recorre redes y suma reacciones, el plantel de la U ya tiene fecha para el inicio de la pretemporada: será el 5 de enero, jornada en la que se realizarán los exámenes médicos y se dará el puntapié inicial al nuevo ciclo, aún sin DT confirmado.

Ese mismo día podrían aparecer las primeras imágenes oficiales de la camiseta, ahora en acción sobre el césped. Pero por ahora, el misterio y la nostalgia dominan la conversación azul.