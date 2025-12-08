En la fecha 30 del Campeonato Nacional se definieron los cupos a las copas internacionales. Coquimbo Unido, U Católica, O’Higgins y Huachipato o Limache estarán en la Copa Libertadores, mientras que U de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal estarán en la Sudamericana 2026.

La Copa Sudamericana, que nos tiene habituados a la clasificación de muchos equipos random, hoy tiene un cartel que podría competirle mano a mano a la Libertadores y se ve como un torneo demasiado competitivo.

🌎Los gigantes Sudamericanos que estarán en la Copa Sudamericana

Por el formato del torneo, los argentinos y brasileños no juegan la primera fase nacional y entran directo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, por lo que a cualquier equipo chileno le puede tocar uno de estos equipos.

El problema para el resto, es que se clasificaron varios equipos grandes o de gran tradición a esta edición del torneo.

Estos son los equipazos que estarán en la Copa Sudamericana:

🇧🇷Brasil:

Sao Paulo

Gremio

Atlético Mineiro

Santos

Corinthians

🇦🇷Argentina:

River Plate

San Lorenzo

🇵🇾Paraguay:

Olimpia

Nacional

🇨🇴Colombia:

Millonarios

Atlético Nacional

🇨🇱Chile:

U de Chile

🏆Estos son los equipos grandes que jugarán la Copa Libertadores

🇧🇷Brasil:

Flamengo

Palmeiras

Cruzeiro

Fluminense

Botafogo*

*Juega la fase previa

🇦🇷Argentina:

Boca Juniors

🇺🇾Uruguay:

Peñarol

Nacional

🇵🇾Paraguay:

Cerro Porteño

🇨🇱Chile:

U Católica

📐Formato de la Copa Sudamericana 2026

Salvo los equipos brasileños y argentinos, los clasificados de cada país deben jugar una fase nacional a partido único. Esto quiere decir que Conmebol emparejará, mediante sorteo, a la U de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal para que diriman cuáles serán los dos representantes chilenos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Luego se juega una fase de grupos donde clasificarán directo a los octavos de final los primeros de cada grupo. Mientras, los segundos de cada grupo y los terceros clasificados de los grupos de Copa Libertadores jugarán un playoff para dirimir a los últimos ocho clasificados a octavos de final. Ya desde la etapa de octavos de final en adelante el formato es tradicional, se juegan llaves de ida y vuelta hasta la semifinal y la final será a partido único en la ciudad de Montevideo en un estadio por definir.