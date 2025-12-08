En la fecha 30 del Campeonato Nacional se definieron los cupos a las copas internacionales. Coquimbo Unido, U Católica, O’Higgins y Huachipato o Limache estarán en la Copa Libertadores, mientras que U de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal estarán en la Sudamericana 2026.
La Copa Sudamericana, que nos tiene habituados a la clasificación de muchos equipos random, hoy tiene un cartel que podría competirle mano a mano a la Libertadores y se ve como un torneo demasiado competitivo.
🌎Los gigantes Sudamericanos que estarán en la Copa Sudamericana
Por el formato del torneo, los argentinos y brasileños no juegan la primera fase nacional y entran directo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, por lo que a cualquier equipo chileno le puede tocar uno de estos equipos.
El problema para el resto, es que se clasificaron varios equipos grandes o de gran tradición a esta edición del torneo.
Estos son los equipazos que estarán en la Copa Sudamericana:
🇧🇷Brasil:
- Sao Paulo
- Gremio
- Atlético Mineiro
- Santos
- Corinthians
🇦🇷Argentina:
- River Plate
- San Lorenzo
🇵🇾Paraguay:
- Olimpia
- Nacional
🇨🇴Colombia:
- Millonarios
- Atlético Nacional
🇨🇱Chile:
- U de Chile
🏆Estos son los equipos grandes que jugarán la Copa Libertadores
🇧🇷Brasil:
- Flamengo
- Palmeiras
- Cruzeiro
- Fluminense
- Botafogo*
*Juega la fase previa
🇦🇷Argentina:
- Boca Juniors
🇺🇾Uruguay:
- Peñarol
- Nacional
🇵🇾Paraguay:
- Cerro Porteño
🇨🇱Chile:
- U Católica
📐Formato de la Copa Sudamericana 2026
Salvo los equipos brasileños y argentinos, los clasificados de cada país deben jugar una fase nacional a partido único. Esto quiere decir que Conmebol emparejará, mediante sorteo, a la U de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal para que diriman cuáles serán los dos representantes chilenos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Luego se juega una fase de grupos donde clasificarán directo a los octavos de final los primeros de cada grupo. Mientras, los segundos de cada grupo y los terceros clasificados de los grupos de Copa Libertadores jugarán un playoff para dirimir a los últimos ocho clasificados a octavos de final. Ya desde la etapa de octavos de final en adelante el formato es tradicional, se juegan llaves de ida y vuelta hasta la semifinal y la final será a partido único en la ciudad de Montevideo en un estadio por definir.