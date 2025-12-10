La temporada 2025 llegó a su fin, pero en el CDA no hubo descanso. Con el plantel en vacaciones y sin una resolución clara sobre el futuro de Gustavo Álvarez, la U de Chile activó el mercado de fichajes de inmediato.

En paralelo a la búsqueda del nuevo técnico, un nombre tomó fuerza en las últimas horas: Lucas Romero, volante paraguayo de 23 años, seleccionado de la Albirroja y una de las proyecciones más interesantes del fútbol guaraní. Desde Paraguay, el presidente de Recoleta, Luis Vidal, confirmó públicamente que existe un precontrato firmado y que la tienda azul tiene la primera opción para quedarse con el futbolista, pese a la presión de clubes argentinos y brasileños.

⚽ ¿Quién es Lucas Romero, el volante que negocia la U de Chile para 2026?

Lucas Romero es un mediocampista paraguayo de 23 años y 1,89 metros, convocado recientemente a su Selección para enfrentar a México. En Recoleta de Paraguay disputó 34 partidos en 2025, con 1 gol y 2 asistencias, cumpliendo como volante central y también como defensor. Su perfil llamó la atención no solo en Chile: San Lorenzo, Independiente y un club de Porto Alegre también siguen de cerca su evolución.

🔎 ¿Qué dijo Recoleta sobre el preacuerdo con la U de Chile?

La confirmación llegó directamente desde Paraguay, a través del presidente de Recoleta, Luis Vidal, quien reveló detalles clave de la negociación en conversación con VS Sports:

🗣️ “Tenemos un precontrato y estamos aguardando unas horas más”.

🗣️ “La primera opción es para Chile”.

🗣️ “Posteriormente vamos por lo de Brasil y Argentina es tercera opción”.

Sus declaraciones despejaron cualquier duda: el escenario actual favorece a la U, pero la ventana para cerrar el fichaje es corta.

#VsSportsRadio | "La primera opción es para Chile, hay un precontrato"



📲 Luis Vidal, pdte. de Recoleta, sobre el futuro de Lucas Romero, jugará en el fútbol chileno, brasileño o argentino.#somosvssports #futbolpy2026 pic.twitter.com/zzMpFXae4p — Vs Sports (@SomosVsSports) December 9, 2025

🧾 ¿Qué condiciones debe aceptar la U de Chile para cerrar el fichaje de Lucas Romero?

Recoleta ya envió una contraoferta formal a Universidad de Chile, que incluye:

Compra del 70% al 80% del pase .

. Contrato por cuatro años .

. Cesión de un porcentaje para futura venta, dado su potencial de valorización si juega el Mundial 2026.

La U tiene 48 horas para responder. Si rechaza la propuesta, Recoleta avanzará con clubes de Argentina o Brasil.

🔥 ¿Quiénes compiten con la U de Chile por el fichaje de Lucas Romero?

La U no corre sola. Según el propio Recoleta, existen ofertas y sondeos desde:

San Lorenzo (Argentina)

Independiente (Argentina)

Un club de Porto Alegre (Brasil)

Aun así, Vidal insistió:

🗣️ “La propuesta de Universidad de Chile es la más concreta por Lucas Romero”.

📅 ¿Cuándo podría cerrarse el fichaje de Lucas Romero a la U de Chile?

La negociación está en etapa decisiva.

Si la U acepta la contraoferta antes del plazo, Romero se convertiría en el primer refuerzo del 2026, incluso antes de definir al nuevo entrenador. El anuncio podría concretarse esta misma semana, dependiendo de la validación administrativa entre clubes.

📊 ¿Cómo juega Lucas Romero y qué puede aportarle a la U de Chile en 2026?

Romero cumple un perfil que la U buscó durante todo 2025:

Volante de marca con salida limpia.

Capacidad para jugar como defensa central.

Excelente juego aéreo (1,89 m).

Intensidad en recuperación y lectura táctica.

Su versatilidad permite encajar en varios modelos de juego, lo cual es clave considerando que aún no hay técnico confirmado.

📌 En resumen

La U tiene un precontrato firmado con Lucas Romero.

con Lucas Romero. Recoleta exige la compra del 70–80% del pase y contrato por cuatro años.

y contrato por cuatro años. Hay interés desde Brasil y Argentina, pero la prioridad es Chile .

. Los azules tienen 48 horas para responder y asegurar el fichaje.

para responder y asegurar el fichaje. Romero disputó 34 partidos en 2025 y es seleccionado paraguayo.

📣 Sigue en Alairelibre.cl todas las noticias del mercado 2026: refuerzos, renovaciones, salidas y el minuto a minuto del nuevo plantel de Universidad de Chile.