La U de Chile vuelve al Estadio Nacional para un cruce que remueve al hincha y despierta expectativa inmediata. U de Chile vs River, en Ñuñoa y con aforo completo, aparece como uno de los eventos más potentes del arranque de 2026, con una puesta en escena distinta y un mensaje claro: llenar el coloso y hacer historia.

El anuncio generó ruido desde el primer minuto, pero el verdadero trasfondo del partido se revela con el correr de los detalles. No se trata solo de un amistoso internacional: las protagonistas serán Las Leonas, en una apuesta institucional que pone al fútbol femenino en el centro del escenario más emblemático del país.

⚽ ¿Qué partido jugará la U de Chile ante River en el Estadio Nacional?

Universidad de Chile enfrentará a River Plate en un amistoso internacional femenino, bajo el lema “Seamos Historia”, en el Estadio Nacional.

Será la primera vez que el plantel femenino azul dispute un partido en el Nacional con aforo completo, en un evento diseñado para convocar a todo el público universitario y romper barreras de asistencia en el fútbol femenino chileno.

📅 ¿Cuándo juegan U de Chile vs River en el Estadio Nacional?

El partido entre U de Chile vs River Plate quedó programado para:

📆 Sábado 31 de enero de 2026

🏟 Estadio Nacional – Ñuñoa

⏰ 19:00 horas (partido principal)

La fecha marca el inicio del calendario 2026 para Las Leonas, con un desafío de alto impacto deportivo y simbólico.

🎉 ¿Qué actividades habrá antes del U de Chile vs River en el Nacional?

El evento está pensado como una jornada completa en Ñuñoa, con actividades previas abiertas al público:

🕓 16:00 hrs : Apertura de puertas + Fan Fest

: Apertura de puertas + Fan Fest 🕔 17:00 hrs : Partido de influencers

: Partido de influencers 🕖 19:00 hrs: Universidad de Chile vs River Plate (femenino)

La propuesta busca transformar el partido en una fiesta familiar y transversal, más allá de los 90 minutos.

🎟️ ¿Cuándo salen a la venta las entradas para U de Chile vs River?

Las entradas estarán disponibles a través de Puntoticket y actualmente figuran como “Muy pronto” en la plataforma oficial del evento.

👉 Sistema oficial: Puntoticket – Seamos Historia: U de Chile vs River Plate

💰 ¿Cuánto cuestan las entradas para U de Chile vs River en el Nacional?

Precios oficiales informados (valores finales con cargo incluido):

Bajo Marquesina : $40.250

: $40.250 Bajo Marquesina Niño : $20.125

: $20.125 Fuera Marquesina : $23.000

: $23.000 Pacífico Lateral : desde $17.250

: desde $17.250 Andes : $11.500

: $11.500 Galería : desde $5.750

: desde $5.750 Galería Niño: desde $2.875

🏟️ ¿Qué récord busca romper la U de Chile ante River?

El gran objetivo del evento es romper el récord de asistencia a un partido de fútbol femenino en Chile, actualmente en poder de Colo Colo con 19.996 espectadores (semifinal Campeonato Nacional 2023).

Universidad de Chile apuesta a superar esa cifra en el Estadio Nacional, un recinto que Las Leonas nunca han utilizado en competencia oficial, elevando el carácter histórico del desafío.

🔵 ¿Por qué el U de Chile vs River es clave para Las Leonas?

Este amistoso internacional marca:

El inicio del proyecto 2026 del fútbol femenino azul

del fútbol femenino azul Un respaldo institucional explícito al plantel

al plantel Un intento real por instalar récords de asistencia y visibilidad

Un duelo internacional ante una potencia sudamericana

Todo, con el Estadio Nacional como escenario principal.

