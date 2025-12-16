La salida de Gustavo Álvarez de U de Chile es inminente: el DT espera llegar en las próximas horas a un acuerdo económico con el club y así salir en términos normales del elenco que defendió en las últimas dos temporadas.

Sobre este tema fue consultado Marcelo Díaz por TNT Sports, en la despedida de Walter Montillo, y el capitán de la U accedió a dar una respuesta.

🗣️ Marcelo Díaz y la situación de Gustavo Álvarez en U de Chile

Díaz señaló: “(Gustavo Álvarez) Tiene contrato por todo este año y cuando decidan saber qué se resuelve en esa situación, ya podemos hablar de otros técnicos. Mientras tanto sería una falta de respeto. Gustavo me merece todo el respeto y el club también”.

Por otra parte, Marcelo Díaz habló sobre los objetivos de U de Chile, independiente de la salida o continuidad de Álvarez.

“El 2026, ya lo dije, tenemos que ser campeones, esa es la meta. Y para eso vamos a trabajar. Creo que sigue habiendo un muy buen plantel y merecemos un Campeonato Nacional. Vamos a ir por todo, los jugadores que lleguen, se quede Gustavo o no, la dirigencia y la hinchada, tenemos que saber que el 2026 tiene que ser nuestro”.

😱 Cómo van las negociaciones de U de Chile y Gustavo Álvarez

Las negociaciones entre U de Chile y Gustavo Álvarez están en pleno desarrollo: el DT busca no pagar cláusula de salida para irse del club, pese a que es voluntad suya terminar con el proyecto que tenía un año más de contrato.

Se espera que en los próximos días haya novedades, ya que los Azules necesitan comenzar a trabajar con su nuevo DT.

📋 Los candidatos para DT de U de Chile

Hay dos candidatos que corren con fuerza para ser el nuevo entrenador de U de Chile: el portugués Renato Paiva y el argentino Ariel Holan.

La opción más fuerte es Paiva, aunque también hay conversaciones sobre las condiciones de su contrato, las que no están tan cercanas debido a la diferencia de los montos propuestos por uno y otro lado.

Holan es más barato y tiene conocimiento del medio chileno, por lo que su posibilidad está muy valorada en caso de que no funcione lo de Renato Paiva.