Copa Libertadores

Debut internacional soñado: Brayan Cortés deja su arco invicto con Peñarol en la Libertadores

Sigue muy bien el inicio de ciclo de Brayan Cortés en Peñarol.

Luís Felipe Labrín
Brayan Cortés tuvo una buena actuación en su debut con Peñarol en la Copa Libertadores 2025: el exportero de Colo Colo volvió a dejar el arco en cero, esta vez en el duelo continental contra Racing, que fue victoria por 1-0 en la ida de los octavos de final del torneo, en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo.

Cortés ya había debutado sin recibir goles el fin de semana en el clásico mayor de Uruguay, en el que los Carboneros derrotaron 3-0 a Nacional.

⚽ El gol de Peñarol vs Racing

El único tanto del compromiso fue obra de David Terans en los 78' en una buena jugada de Peñarol y que se vio beneficiada por la lenta reacción del también arquero chileno Gabriel Arias.

En la primera parte, Cortés no pudo hacer nada ante un tanto de Gastón Martirena, pero el tanto fue anulado por offside.

En el complemento, Brayan Cortés tuvo sólidas respuestas ante aproximaciones de Racing, aunque no fue un partido en el que fue muy exigido.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar el Peñarol de Brayan Cortés?

Peñarol de Brayan Cortés vuelve a la acción este viernes 15 de agosto a las 19:00 horas frente a Boston River de Uruguay, mientras que el próximo martes 19 del mismo mes visitará a Racing a las 20:30 horas por la revancha de los octavos de la Libertadores.

📋 Resumen de Peñarol vs Racing

📊 Estadísticas de Peñarol vs Racing

Luís Felipe Labrín

