O’Higgins de Rancagua ya está oficialmente de regreso en la Copa Libertadores 2026. Tras asegurar su clasificación como Chile 3, el equipo celeste tendrá que disputar las fases preliminares del torneo más prestigioso del continente, con un objetivo claro: superar la fase 2 y acercarse a la zona de grupos.

La expectativa está puesta en el sorteo de este jueves 18 de diciembre, instancia en la que la Conmebol definirá los cruces de las rondas previas. Ese día, tanto O’Higgins como Huachipato sabrán quién será su primer escollo en la ruta a la Gloria Eterna.

⚽ ¿Cuándo se define el rival de O’Higgins en la Copa Libertadores 2026?

El rival de O’Higgins se conocerá este jueves 18 de diciembre, cuando la Conmebol realice el sorteo oficial de las etapas preliminares de la Copa Libertadores 2026.

📅 Jueves 18 de diciembre de 2025

⏰ 10:00 horas de Chile

📍 Sorteo desde Luque, Paraguay

En esa instancia se establecerán los cruces de la fase 1, fase 2 y fase 3, donde el elenco rancagüino hará su debut continental.

🏆 ¿En qué fase entra O’Higgins a la Copa Libertadores 2026?

O’Higgins ingresará directamente a la fase 2 de la Copa Libertadores 2026, al haber clasificado como Chile 3.

Esto implica que:

Disputará una llave de ida y vuelta

Debutará en la semana del 18 de febrero de 2026

Si avanza, pasará a la fase 3

Si supera la fase 3, asegurará su lugar en la fase de grupos

En caso de quedar eliminado en fase 3, accederá a la Copa Sudamericana

🔮 ¿De qué bombos puede salir el rival de O’Higgins?

En la fase 2, los cruces se arman considerando los bombos definidos por ranking Conmebol, por lo que O’Higgins podría enfrentar a equipos provenientes de distintos países y realidades competitivas.

🟡 Bombos con equipos que podrían cruzarse con O’Higgins

Bombo 1

Flamengo

Palmeiras

Boca Juniors

Peñarol

Nacional

Fluminense

Independiente del Valle

Liga de Quito o Libertad

Bombo 2

Estudiantes

Lanús

Cerro Porteño

Bolívar

Cruzeiro

Junior

Libertad o Barcelona

Corinthians o Universitario

En esta instancia preliminar, no todos los clubes de estos bombos ingresan directamente a fase 2, pero sí representan el universo competitivo del que podría surgir el rival celeste.

🌎 ¿Qué tipo de rival podría enfrentar O’Higgins?

El abanico es amplio y exigente. O’Higgins podría cruzarse con:

Clubes históricos de Argentina, Brasil o Uruguay

Equipos con altura geográfica (Bolivia o Ecuador)

Rivales con experiencia reciente en Libertadores

Planteles armados para competir internacionalmente desde el inicio

Por eso, el sorteo aparece como clave para el futuro internacional del Capo de Provincia.

📅 ¿Cuándo debuta O’Higgins en la Copa Libertadores 2026?

Si no hay modificaciones en el calendario oficial, O’Higgins debutará:

📆 Entre el 18 y el 26 de febrero de 2026

🏟 En partidos de ida y vuelta por la fase 2

Las fechas exactas y localías quedarán definidas tras el sorteo.

🧠 ¿Qué se juega O’Higgins en esta llave preliminar?

Mucho más que un simple cruce:

Un paso clave hacia la fase de grupos

Asegurar continuidad internacional

Exposición continental para el plantel

Premios económicos Conmebol

Un golpe de autoridad para el proyecto deportivo

Superar esta fase puede cambiar por completo el año del club.

📰 En resumen

O’Higgins jugará la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Su rival se definirá el jueves 18 de diciembre

El debut será en febrero de 2026

La llave es de ida y vuelta

Avanzar abre la puerta a la fase de grupos o, como mínimo, a la Sudamericana

