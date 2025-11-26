U de Chile ya piensa en 2026 y ya tomó una radical decisión que le permita no sufrir mermas económicas, en una temporada en la que ya tiene asegurada una participación internacional, aunque falta determinar si será en Copa Libertadores o Sudamericana.

Los Azules no quieren sufrir problemas tal como este 2025, año en el que los incidentes contra Independiente en Avellaneda, provocaron un castigo de 7 partidos sin público como local y otros 7 como visitante, de los que cumplieron 2 en cada condición.

😱 La radical decisión de U de Chile para no sufrir mermas económicas

La decisión de U de Chile es ir al TAS a apelar por el mencionado castigo de Conmebol, del que le restan cumplir 5 duelos sin público tanto de local como de visitante.

Según dio a conocer TNT Sports, la idea de la U es jugar con público en competencias internacionales y se jugarán todas sus cartas en el organismo que tiene su sede en Lausana, Suiza.

Los argumentos de U de Chile serán el buen comportamiento de sus hinchas en todos los duelos previos al de Independiente, principalmente de local, en los que no se vieron incidentes en el estadio Nacional.

De todas formas, hay hechos que le juegan en contra al club, como los barristas que ingresaron con acreditación de prensa al duelo de visitante con Alianza Lima o el lanzamiento de piedras al bus de Lanús en el encuentro de semifinales.

🧐🏆 Las posibilidades de U de Chile de ir a la Copa Libertadores o Sudamericana

Chile 2: Si U de Chile quiere ir directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores debe ganar los dos partidos que le restan en el Campeonato Nacional 2025 (Coquimbo Unido y Deportes Iquique) y esperar una derrota de U Católica en alguno de sus compromisos (Huachipato y La Calera).

Chile 3: Para asegurar su participación, al menos, en las fases previas de la Libertadores, la U debe solo ganar sus compromisos, sin esperar otros resultados. Si llega a empatar o perder en uno de sus duelos, necesita un tropiezo de O’Higgins, que está a solo un punto de los Azules en la tabla de posiciones.

Copa Sudamericana: Para caer en este torneo, U de Chile tiene que perder o empatar uno de sus partidos y O’Higgins aprovechar la oportunidad ganando ambos duelos que le quedan (Unión Española y Everton). Si los universitarios van a la Sudamericana, uno de sus posibles rivales es Colo Colo, en partido único y localía por definir.