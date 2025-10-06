Universidad de Chile sigue sin conocer de triunfos en la Copa Libertadores Femenina. Las azules igualaron sin goles frente a Libertad y complicaron su clasificación a los cuartos de final del certamen continental.

Al igual que en su debut ante Nacional, las estudiantiles no lograron batir la portería rival y se debieron conformar con otro 0-0, por lo que tendrán que jugarse el todo por el todo en la última fecha.

⚔️ ¿Quién será el próximo rival de la U de Chile en la Copa Libertadores Femenina?

El próximo rival de la U de Chile en la Copa Libertadores Femenina será Deportivo Cali, elenco al que están obligadas a vencer para clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile en la Libertadores Femenina?

Universidad de Chile se enfrentará a Deportivo Cali en busca de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina el próximo jueves 9 de octubre a las 16:00 horas de nuestro país.