Colo Colo está teniendo una extraordinaria presentación en la Copa Libertadores Femenina 2025: las Albas ya están instaladas en semifinales, luego de superar por 1-0 a Libertad de Paraguay este domingo.

En medio de este torneo, las jugadoras del Cacique buscaron añadir a su gran juego cualquier tipo de factor que las acerque al título, por lo que replicaron una cábala que realizó el equipo de Colo Colo 1991.

🤞🏻 La cábala que Colo Colo Femenino sacó del ‘91

La cábala que las Albas le “copiaron” al Cacique campeón de la Copa Libertadores 1991 es una canción: “Sopa de Caracol” de Banda Blanca, la que sonaba en el camarín de ese glorioso equipo y suena ahora en la escuadra femenina.

En este caso, algunas jugadoras realizaron una coreografía para bailar el tema, incluso con la entrenadora Tatiele Silveira sacando algunos pasos.

