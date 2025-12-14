Durante esta semana los presidentes del fútbol chileno aprobaron las bases del Campeonato Nacional 2026 y realizaron una serie de modificaciones. En esa reunión en la ANFP, surgió una propuesta que, sin hacer ruido público, podría cambiar de forma significativa la planificación del torneo en beneficio de los equipos que jugarán copas internacionales.

La discusión nace desde una realidad conocida por los clubes y que el último en vivirla en carne propia fue la Universidad de Chile: competir en torneos Conmebol suele transformarse en un castigo más que en un premio. Planteles cortos, viajes extensos y un calendario local que no se detiene han sido parte del problema, generando desgaste y resultados que terminan pasando la cuenta en ambos frentes.

⚽ La fórmula que busca ayudar a equipos chilenos en copas internacionales

Uno de los dirigentes que entregó mayores detalles fue el presidente de Cruzados, Juan Tagle, quien explicó cómo fue evolucionando la propuesta durante la discusión. “La propuesta que venía era muy amplia. Decía que en semifinales y final, los equipos podían suspender los partidos. Ni siquiera se aclaraba si era el partido anterior o posterior. Eso fue uno de los temas que yo levanté”, señaló.

Según relató el propio Tagle, ese punto fue clave para ajustar la iniciativa y darle un marco más acotado. “Finalmente quedó que, en caso de semifinal, se puede suspender el duelo anterior al partido en el extranjero”, precisó el dirigente, marcando el límite concreto de la eventual norma.

La idea, tal como quedó planteada, busca ser una ayuda puntual y no una alteración profunda del calendario. El beneficio se activaría solo en escenarios específicos y con el objetivo de permitir una mejor preparación para compromisos internacionales decisivos.

🏟️ ¿Cuáles son los equipos clasificados a copas internacionales?

Para las competencias Conmebol de 2026, ya están definidos los cupos de los clubes que participarán representando a Chile a nivel continental:

Copa Libertadores

Coquimbo Unido, campeón del Campeonato Nacional 2025 (Chile 1)

Universidad Católica, subcampeón del Campeonato Nacional 2025 (Chile 2)

O´Higgins, tercer puesto del Campeonato Nacional 2025 (Chile 3)

Huachipato, campeón Copa Chile 2025 (Chile 4)

Copa Sudamericana