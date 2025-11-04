Muchos hinchas de Universidad Católica se ilusionaron con el regreso de Valber Huerta. El defensor volvió al club en junio de 2024 con estatus de multicampeón y la promesa de reforzar la defensa cruzada. Pero el desenlace fue completamente distinto al esperado: apenas 8 minutos jugados en 17 meses y una rescisión de contrato que dejó más preguntas que respuestas.

Fue el propio presidente de Cruzados, Juan Tagle, quien salió a entregar su versión de los hechos. El mandamás reconoció que la salida del ex Toluca no fue forzada, pero sí inevitable.

⚽ ¿Qué salió mal con Valber Huerta en la UC? El presidente lo aclara

“Cuando lo trajimos, imaginamos a Valber jugando y siendo protagonista”, comenzó diciendo Tagle. El dirigente aseguró que la apuesta fue total: un refuerzo de jerarquía, con experiencia internacional y afinidad con el club. Pero el fútbol lo golpeó con dureza.

Las lesiones marcaron el paso de Huerta desde su llegada. “Efectivamente, el jugador no estaba siendo considerado y desde que llegó tuvo varias situaciones de lesiones. Buscamos una salida amigable y llegamos a un buen acuerdo”, agregó el presidente de La Franja.

Huerta celebrando la obtención del título de 2021 / ©Andres Pina/Photosport.

🏟️ Una despedida con sabor amargo en San Carlos

Tagle insistió en que la salida fue en buenos términos. “Reconocemos su aporte en los títulos que ganó con Católica. Lamentablemente, éste no fue el regreso soñado ni por él ni por nosotros”, sostuvo.

Huerta deja la UC con un legado de éxitos pasados, pero con una despedida que refleja la dura cara del fútbol: ni el nombre ni la historia aseguran que las segundas partes son buenas.