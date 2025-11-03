Valber Huerta, quien llegó con gran expectativa el año pasado a U Católica no va más en la UC. Este martes el club anunció que el defensor chileno puso fin a su segundo paso por la institución. El vínculo contemplaba contrato hasta mediados de 2026, pero la falta de actividad lo llevó a tomar una decisión anticipada.

En su regreso, afrontó un edema óseo en la rodilla derecha y una operación de meniscos en octubre de 2024.

🥅 Valber Huerta se va U Católica

Desde su regreso a Católica, el central no logró consolidarse en el equipo. Debutó en junio de 2024 frente a Santiago Wanderers y disputó apenas 8 minutos, duelo que además marcó la eliminación del club en la Copa Chile. La lesión en la rodilla derecha y la cirugía limitaron su evolución, y en 2025 ni siquiera fue convocado.

Ante ese escenario, ambas partes decidieron terminar el contrato por mutuo acuerdo.

🔍 El impacto real del retorno de Huerta a Católica

La expectativa se había levantado con su fichaje, pero los hechos evidenciaron lo contrario. El jugador de 32 años había sido parte de las tres ligas ganadas por la UC (2019‑20‑21) y las Supercopas (2019‑20‑21), lo que generó ilusión en su vuelta. Sin embargo, la estadística es clara: 8 minutos en casi 17 meses. Frente a esa realidad, el club agradeció “la disposición y el profesionalismo” del jugador en un comunicado oficial.

📌 ¿Qué le depara a Valber Huerta tras la salida de la UC?

Ahora libre, Valber Huerta deberá evaluar ofertas para reactivar su carrera. Si bien el tiempo de inactividad juega en su contra, su palmarés y experiencia pueden ser avales para clubes que busquen un defensor veterano. Para la UC, se abre espacio en el plantel para reforzar el central y gestionar presupuesto destinado al rubro sueldos, considerando el alto salario que cobró el zaguero en su estadía en San Carlos de Apoquindo.