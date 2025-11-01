La carrera por la clasificación a copa internacionales va tomando color en esta recta final del Campeonato Nacional 2025 y un partido que acaparará miradas será el que protagonicen este domingo U Católica y O’Higgins, dos elencos que pelean palmo a palmo el cupo de Chile 2 para la próxima Copa Libertadores.

La UC recibirá al Capo de Provincia en el Claro Arena, sin embargo, la planificación del conjunto precordillerano para este encuentro no ha sido nada de fácil considerando las numerosas y sensibles bajas que tienen para que el técnico Daniel Garnero pueda armar la formación titular.

✊ ¡𝐍𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨ⵑ ⚪🔵#DaleUC ⚔️ pic.twitter.com/QgwDYBM3HB — Universidad Católica (@Cruzados) October 31, 2025

⚽ Garnero lamenta la ausencia de piezas claves ante O’Higgins

Para un nuevo encuentro en su fortaleza, la UC se quedó sin elementos fundamentales en el plantel que dirige Garnero, siendo las más sensibles las de Gary Medel y Jhojan Valencia en mediocampo. El Pitbull recibió dos fechas de castigo por la roja que vio en el clásico ante la U y el colombiano llegó a su quinta cartulina amarilla, lo que lo dejó al margen del pleito con los celestes.

Una situación que también afecta a Fernando Zampedri, quien tal como Valencia es baja por acumulación de tarjetas amarillas y no podrá decir presente en el ataque cruzado.

Por otra parte, Cristián Cuevas sufrió un desgarro ante los azules que lo tendrá fuera de acción por lo que resta de la temporada, mientras que Alfred Canales presentó molestias físicas en los últimos días que lo privarán del compromiso en casa.

Clemente Montes vuelve a su lugar en el XI estelar de la UC/ © Photosport

🔁 Las novedades que presentaría la UC para cubrir las bajas

Bajo este escenario Garnero se ve forzado a mover el tablero y encontrar soluciones desde la banca para cubrir las bajas en el XI estelar.

De acuerdo a información del periodista Bruno Sampieri, Agustín Farías volvería a la titularidad después de un largo tiempo para ocupar la zona media de la cancha en compañía del joven Nicolás Letelier, quien tendrá su debut en el primer equipo.

Por otro lado, el también canterano Leenhan Romero ocupará el rol de Cuevas, mientras que Clemente Montes vuelve a la titularidad luego de perderse por suspensión el Clásico Universitario.