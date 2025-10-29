U Católica se prepara para el encuentro que sostendrán ante O’Higgins en la Fecha 26 del Campeonato Nacional, un duelo para el que los cruzados tendrán sensibles bajas tanto por lesión como suspensión y que obligarán al DT Daniel Garnero a mover las piezas en el XI estelar.

Entre las ausencias que tendrá la UC ante el Capo de Provincia se encuentran las de Fernando Zampedri, Jhojan Valencia y Gary Medel, y es por este último por quien había más preocupación en torno al castigo que podía recibir debido a su expulsión en el reciente Clásico Universitario, sanción que se confirmó en las últimas horas.

❌ Lo sufre la UC: Gary Medel será baja no tan solo ante O’Higgins

Luego de sesionar este último martes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer las sanciones tanto a Zampedri como Gary Medel, siendo el Pitbull el más perjudicado con la resolución del ente.

Medel recibió dos fechas de castigo por haber visto la tarjeta roja directa en el clásico ante la U, por lo que será baja tanto ante O’Higgins este sábado como en la visita ante Deportes La Serena del próximo 8 de noviembre.

Zampedri por su lado solo recibió una fecha y tampoco estará presente ante los dirigidos por Francisco Meneghini en un nuevo compromiso que albergará el Claro Arena.

Los cruzados deberán buscar alternativas por la baja de Medel/ © Photosport

📆 ¿Cuándo juegan U Católica y O’Higgins?

La UC volverá a enfrentar un duro compromiso en su intento de amarrar el Chile 2 para la Copa Libertadores 2026, cuando este sábado 1 de noviembre reciban a O’Higgins en su fortaleza en San Carlos de Apoquindo, desde las 20:30 horas de nuestro país.

Eso sí, el encuentro está sujeto a alguna modificación, puesto que la ANFP analiza la posibilidad de moverlo al domingo 2 de noviembre para jugarse en simultáneo con el pleito entre el puntero Coquimbo Unido ante Unión La Calera.