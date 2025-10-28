Coquimbo Unido está ad portas de hacer historia en el fútbol chileno. Los Piratas, que consiguieron un tremendo triunfo sobre O’Higgins el pasado fin de semana, están a una victoria de conseguir su primer título en el Campeonato Nacional.

El equipo dirigido por Esteban González enfrentará este domingo a Unión La Calera, y de vencer, se coronará campeón. Incluso el elenco de la Cuarta Región podría proclamarse ante de entrar a la cancha debido a otro resultado.

Y es que en caso que Universidad Católica iguale frente a O’Higgins en la fecha 26, los coquimbanos bajarían su primera estrella sin jugar. Sin embargo, la ANFP tomaría cartas en el asunto para evitar esta situación.

🏆 Inminente título de Coquimbo obliga a cambiar la programación

Mientras el partido de Coquimbo y La Calera está previsto para el domingo 2 de noviembre, el duelo entre Católica y O’Higgins está programado un día antes. Por ello, ante la posibilidad que los piratas sean campeones sin jugar, el ente rector del fútbol chileno habría decidido modificar la programación.

Según reveló Radio ADN, la idea de la ANFP es que el título se resuelva en cancha, por lo que el cruce entre cruzados y celestes se aplazará para el domingo y se jugará en simultáneo con el de piratas y cementeros.

📅 ¿Cuándo juega Coquimbo?

Coquimbo Unido recibirá a Unión La Calera este domingo 2 de noviembre a las 17:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

A falta de confirmación oficial, Universidad Católica recibirá en el Claro Arena a O’Higgins en el mismo día y horario para que el desenlace del título se juegue en simultáneo.

👀 ¿Qué necesita Coquimbo Unido para ser campeón?

Coquimbo Unido necesita vencer a Unión La Calera para conquistar el primer título de su historia.

Sin embargo, en caso de no vencer a los cementeros, necesitarán que Universidad Católica no derrote a O’Higgins para coronarse campeón.

