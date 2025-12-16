Huachipato aseguró su regreso a la Copa Libertadores tras coronarse campeón de la Copa Chile 2025, venciendo en una dramática definición por penales a Deportes Limache. El título no solo sumó una nueva estrella al palmarés acerero, sino que también entregó el cupo Chile 4 al máximo torneo continental.

Ese boleto, sin embargo, viene con un desafío inmediato: el elenco de Talcahuano deberá disputar la Fase 2 preliminar del máximo certamen de clubes de 2026, instancia de ida y vuelta donde el margen de error es mínimo y los rivales prometen jerarquía. Este jueves 18 de diciembre, El conjunto siderúrgico conocerá su primer obstáculo en el camino a la fase de grupos.

⚽ ¿Cuándo se sortea el rival de Huachipato en la Copa Libertadores 2026?

La Conmebol confirmó que el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores 2026 se realizará:

📅 Jueves 18 de diciembre de 2025

⏰ 12:00 horas de Chile

📍 Luque, Paraguay

En esa instancia se definirán los cruces de Fase 1, Fase 2 y Fase 3, donde Huachipato conocerá oficialmente a su rival en la segunda ronda previa.

🏆 ¿En qué fase entra Huachipato a la Copa Libertadores 2026?

Huachipato ingresará directamente a la Fase 2 preliminar del torneo, condición que se otorga al campeón de la Copa Chile.

Esto implica que el cuadro acerero deberá:

Jugar una llave de ida y vuelta

Iniciar su participación en febrero de 2026

Ganar al menos una serie para asegurar presencia internacional (Libertadores o Sudamericana)

Si supera la Fase 2, avanzará a la Fase 3. En caso de quedar eliminado en esa instancia, accederá a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

🔎 ¿Qué equipos pueden ser rivales de Huachipato en la Fase 2?

Aunque algunos cupos aún deben confirmarse en sus respectivas ligas, ya existe un grupo de equipos potencialmente emparejables con Huachipato en la Fase 2, varios de ellos con fuerte peso internacional.

Posibles rivales confirmados o proyectados:

Botafogo (Brasil) – Sexto del Brasileirao 2025

– Sexto del Brasileirao 2025 Bahía (Brasil) – Séptimo del Brasileirao 2025

– Séptimo del Brasileirao 2025 Argentinos Juniors (Argentina) – Tercer mejor no campeón de la tabla anual

– Tercer mejor no campeón de la tabla anual Guaraní (Paraguay) – Mejor no campeón de la tabla acumulada

– Mejor no campeón de la tabla acumulada Carabobo (Venezuela) – Subcampeón de la Liga FUTVE 2025

– Subcampeón de la Liga FUTVE 2025 Liverpool (Uruguay) – Mejor no finalista del torneo uruguayo

– Mejor no finalista del torneo uruguayo Campeón de la Copa Bolivia 2025

Mejor ubicado no campeón de Colombia (Liga BetPlay)

Segundo mejor no campeón de Colombia

Tercero de la Liga 1 de Perú 2025

🔥 ¿Cuál es el rival más complejo que podría enfrentar Huachipato?

Sin dudas, el nombre que más impacto genera es Botafogo. El club brasileño fue campeón de la Copa Libertadores 2024, derrotando en la final al Atlético Mineiro, y representa uno de los proyectos más fuertes del continente en los últimos años.

También aparecen como desafíos exigentes Bahía y Argentinos Juniors, ambos con planteles competitivos y experiencia reciente en torneos Conmebol.

📅 ¿Cuándo se juega la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

Las fechas oficiales de la competencia ya están definidas por Conmebol:

🗓 Fase 2: entre el 17 y el 26 de febrero de 2026

entre el 🗓 Fase 3: entre el 3 y el 12 de marzo de 2026

entre el 🗓 Sorteo de fase de grupos: semana del 18 de marzo de 2026

La fase de grupos comenzará el 7 de abril de 2026.

🧠 ¿Qué se juega Huachipato en esta llave?

El cruce de Fase 2 será determinante para el año internacional del club:

Un triunfo lo deja a un paso de la fase de grupos de Libertadores

Una eliminación no lo deja fuera de Conmebol: pasa a Sudamericana

La localía y la planificación serán claves en una serie de alto desgaste

Huachipato sabe que no hay margen para especular: el camino continental comienza desde el primer cruce.

📰 En resumen

Huachipato clasificó a la Libertadores 2026 como Chile 4 , tras ganar la Copa Chile

, tras ganar la Copa Chile Entrará directamente a la Fase 2 preliminar

Su rival se conocerá el jueves 18 de diciembre

Puede enfrentar equipos como Botafogo, Bahía o Argentinos Juniors

La serie se jugará en febrero de 2026, a ida y vuelta

