La U de Chile femenina cerrará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 con la esperanza de avanzar a los cuartos de final.

El equipo estudiantil empató sin goles en sus dos primeros encuentros —ante Nacional de Uruguay y Libertad de Paraguay— y llega a la última jornada con dos puntos en el Grupo D.

En la parte alta aparece Deportivo Cali como líder con cuatro unidades, seguido por Libertad con dos (misma cantidad que la U) y Nacional con uno. Así las cosas, todo se definirá este jueves 9 de octubre, cuando Las Leonas enfrenten a las colombianas en el Estadio Florencio Sola de Buenos Aires, desde las 16:00 horas.

🔵 ¿Qué necesita la U de Chile para clasificar a los cuartos de final de Libertadores?

La ecuación es simple: la U depende de sí misma. Una victoria ante Deportivo Cali le asegurará el paso directo entre los ocho mejores del continente, sin importar lo que ocurra en el otro duelo del grupo entre Libertad y Nacional.

En caso de empate, el panorama se complica. La U deberá esperar que Libertad no gane su partido y definiría la clasificación por diferencia de goles, criterio en el que actualmente está igualada con las paraguayas (0). Si la U pierde, quedará automáticamente eliminada del torneo.

En resumen:

✅ Si gana: clasifica a cuartos de final.

⚠️ Si empata: depende de lo que haga Libertad.

❌ Si pierde: queda fuera del campeonato.

📊 Criterios oficiales de desempate

Según el reglamento de la CONMEBOL Libertadores Femenina 2025, en caso de igualdad en puntos entre dos o más equipos, el orden se definirá bajo los siguientes criterios:

Mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados. Mayor diferencia de goles en todos los partidos del grupo. Mayor cantidad de goles a favor. Menor número de tarjetas rojas. Menor número de tarjetas amarillas. Sorteo.

Por eso, un empate ante Cali podría obligar a la U a mirar con atención el resultado de Libertad vs Nacional, ya que un triunfo paraguayo la dejaría sin opciones.

📅 ¿Cuándo y dónde juega la U de Chile vs Deportivo Cali?

📍 Estadio Florencio Sola , Buenos Aires (Argentina)

, Buenos Aires (Argentina) 🗓️ Jueves 9 de octubre

🕓 16:00 horas de Chile

Al mismo tiempo, Libertad y Nacional se enfrentarán en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, también en suelo argentino.

⚽ Grupo D – Copa Libertadores Femenina 2025

Posición Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1️⃣ Deportivo Cali 🇨🇴 2 1 1 0 2 1 +1 4 2️⃣ Libertad 🇵🇾 2 0 2 0 1 1 0 2 3️⃣ U. de Chile 🇨🇱 2 0 2 0 0 0 0 2 4️⃣ Nacional 🇺🇾 2 0 1 1 1 2 -1 1

Pese a no haber convertido goles, Las Leonas han mostrado solidez defensiva y todavía dependen de sí mismas.

Una victoria ante Cali no solo las metería entre las ocho mejores, sino que también sería un golpe anímico importante tras dos empates sin goles. El desafío no será menor: las colombianas fueron semifinalistas en 2022 y están invictas en el torneo.

