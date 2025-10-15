Colo Colo femenino tiene un gran desafío frente a Deportivo Cali por la Copa Libertadores este miércoles 15 de octubre.
La campaña del equipo de Tatiele Silveira tiene a los hinchas del Cacique ilusionados con ganar “La Segunda” y quedar en la historia del fútbol como uno de los mejores equipos femeninos del mundo.
Esto nos invita a revisar el palmarés del torneo, el que nos revela que Colo Colo integra un pequeño y selecto grupo de equipos que han tenido el honor de levantar la Copa Libertadores femenina y masculina.
🏆Estos son los equipos que han ganado la Libertadores femenina y masculina
Lo de Colo Colo es extraordinario, es el único equipo no brasileño que levantó la Copa Libertadores femenina y masculina.
Además, fue el primer equipo que rompió la hegemonía brasileña en el torneo y el primer plantel del pacífico en ganar la Libertadores.
Estos son los equipos que tienen la Copa Libertadores en damas y varones:
🐟Santos
El elenco del Peixe tiene la particularidad de que ha ganado la Libertadores con 3 de los máximos referentes del fútbol brasileño en sus filas.
Ganó la Libertadores masculina con Pelé en 1962 y 1963, luego Neymar conquistó la copa en el 2011.
Marta, la mejor futbolista de la historia, le dio la primera Libertadores femenina al Santos, quien repitió en el 2010.
🪶Colo Colo
El Cacique es el único equipo chileno en ganar la Copa Libertadores en damas y varones.
En 1991 el equipo de Mirko Jozic le dio a Chile la primera Libertadores.
La segunda copa llegó en 2012 gracias a Colo Colo femenino, que tenía en sus filas a Cristiane Endler, Carla Guerrero, Rocío Soto, Claudia Soto, Camila Sáez, Yanara Aedo y Karen Araya, todas jugadoras que llevaron a Chile al primer Mundial Femenino en 2019.
⚓Corinthians
El segundo equipo más popular de Brasil también integra el grupo de equipos campeones en damas y varones de la Copa Libertadores.
El equipo femenino del Timão es toda una potencia. Es el equipo a vencer en la presente edición del torneo y además es el único equipo pentacampeón de la Libertadores femenina, alzando la copa en 2017, 2019, 2021, 2023 y 2024.
En varones, Corinthians solo ha ganado una vez la Libertadores y fue en la edición 2012
🐷Palmeiras
El archirrival del Corinthians es el último equipo en conseguir la hazaña de ganar la Libertadores en damas y varones.
El Porco ganó la Copa Libertadores masculina en 1999, 2020 y 2021.
La Copa Libertadores femenina la ganaron en el 2022. En esa oportunidad tuvieron que batallar mucho para derrotar a Santiago Morning en los cuartos de final.