Los gigantes River Plate y Palmeiras están muy pendientes del veredicto de Conmebol sobre la llave de U de Chile vs Independiente, suspendida por los graves incidentes en Avellaneda. El caso está en manos del Comité de Disciplina del ente rector del fútbol sudamericano, y su veredicto será clave para definir el cuadro de la Copa Sudamericana 2025.

🤔 ¿Por qué River y Palmeiras están ansiosos por el veredicto de U de Chile vs Independiente?

Resulta que River y Palmeiras tienen un desacuerdo para su duelo en Brasil por los cuartos de final de la Copa Libertadores, ya que los paulistas le dieron 1.800 boletos a la hinchada argentina, mientras que la Banda Sangre pidió 4.000.

¿Qué tiene que ver eso con U de Chile? El asunto es que ambos clubes le pidieron a la Conmebol que decidiera el tema y el organismo respondió que definirá el asunto después del veredicto de la llave U vs Independiente.

Por eso River y Palmeiras quieren que se dirima luego al clasificado en Copa Sudamericana, ya que así la Conmebol podrá enfocarse en su disputa.

🕐 ¿Cuándo se define la llave de U de Chile vs Independiente?

La llave de U de Chile vs Independiente se definirá a más tardar este viernes 5 de septiembre: ese es el plazo que se autoimpuso la Conmebol tras los alegatos de ambos clubes en la audiencia en Luque.

El ganador se medirá a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

📋 ¿Cuándo juegan River vs Palmeiras en la Copa Libertadores?

River Plate y Palmeiras se enfrentan en cuartos de final de la Copa Libertadores, comenzando la llave en Argentina el 17 de septiembre y terminando en Brasil el 24, siendo ese último duelo el que genera el desacuerdo sobre la cantidad de público visitante.

