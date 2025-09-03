Se viven horas de expectación en la Copa Sudamericana. Universidad de Chile aguarda con ansias la resolución de Conmebol sobre lo ocurrido en su duelo ante Independiente, instancia que podría darle el paso a los cuartos de final.

Durante la jornada comenzaron a circular versiones que daban por hecha la clasificación del equipo azul, asegurando que el ente rector del fútbol sudamericano ya había decidido en favor de los dirigidos por Gustavo Álvarez. Sin embargo, desde el otro lado de la cordillera no tardaron en desmentir la información.

🗣️🔴 Néstor Grindetti volvió a Buenos Aires luego de la audiencia en la CONMEBOL y expresó: "El fin de semana debería salir el fallo. Estoy convencido de que nosotros tenemos razón y el que tiene que pasar es Independiente pero también hay otros argumentos y el Tribunal va a… pic.twitter.com/v7wvXXXzYk — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2025

⚽ Desde Argentina desmienten filtraciones sobre la U de Chile

El medio TyC Sports fue categórico al señalar que no hay ninguna resolución oficial. El periodista Tato Aguilera sostuvo que “todo aquel que diga que ya hay una decisión tomada, está faltando a la verdad”, argumentando que incluso el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, aseguró no tener conocimiento alguno sobre un fallo.

“Si desde Independiente no saben nada, entonces no hay posibilidad que en otro lado sepan”, agregó Aguilera, dejando en claro que las filtraciones carecen de sustento.

🔍 ¿Qué pasará con el futuro de la U en la Sudamericana?

Hay versiones que apuntan a que la U avanzaría de ronda y que enfrentaría a Alianza Lima en condición de local, probablemente en Coquimbo y sin público, debido a la realización del Mundial Sub 20 en el Estadio Nacional.

De todas formas, la última palabra la tendrá Conmebol en las próximas horas. Los hinchas azules deberán esperar con cautela un dictamen que podría cambiar el rumbo del Romántico Viajero en el torneo continental.