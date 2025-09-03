Universidad de Chile está expectante al veredicto de la Conmebol. Los azules expusieron sus alegatos ante el ente rector del fútbol sudamericano tras los graves hechos de violencia que tuvieron lugar en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana, por lo que ahora esperan la resolución para saber qué pasará con su futuro en el torneo.

Desde Azul Azul son optimistas. El presidente de la concesionaria, Michael Clark, aclaró que están tranquilos porque “se hizo un buen trabajo, se expusieron nuestros argumentos de forma clara y concisa”.

Sin embargo, la tranquilidad de los universitarios podría verse alterada, puesto que en las últimas horas se reveló que el organismo presidido por Alejandro Domínguez tomaría una drástica decisión.

😨 U de Chile avanzaría, pero…

Según reveló Radio ADN, la Unidad Disciplinaria fallaría a favor de la U, por lo que avanzarían a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentarían a Alianza Lima.

Sin embargo, el citado medio detalló que los azules serán sancionados con 4 años sin poder llevar hinchas tanto de local como de visita en los partidos organizados por la Conmebol.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

En Al Aire Libre podrás seguir las novedades de Universidad de Chile, que espera por el fallo de la Conmebol para conocer su futuro en la Copa Sudamericana.