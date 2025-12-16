La temporada 2025 ya quedó atrás y el foco del fútbol sudamericano se traslada a Luque. Este jueves 18 de diciembre, la Conmebol realiza el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, un evento decisivo para varios equipos chilenos que entran al calendario internacional.
En el caso de la Libertadores, Coquimbo Unido y Universidad Católica no participan de este sorteo, ya que tienen asegurado su cupo directo en la fase de grupos. En cambio, O’Higgins y Huachipato estarán atentos para conocer su camino en el repechaje. En la Sudamericana, el interés nacional estará puesto en Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal, que deberán enfrentarse entre sí por dos cupos a la fase grupal.
⚽ ¿A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores 2026?
El sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores 2026 se realizará en el siguiente horario:
- 📅 Jueves 18 de diciembre de 2025
- ⏰ 12:00 horas de Chile y Paraguay
- 🌎 15:00 GMT
La ceremonia se desarrollará en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay.
📺 ¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores en Chile?
En Chile, el sorteo de la Copa Libertadores 2026 se podrá ver EN VIVO a través de:
- ▶️ Canal oficial de Conmebol (YouTube)
- 🌐 Conmebol.com
- 📱 Redes oficiales de Conmebol (streaming en simultáneo)
La transmisión es gratuita y abierta para todo el público, sin necesidad de suscripción.
💻 ¿Cómo ver el sorteo de la Copa Libertadores online y en streaming?
El sorteo podrá seguirse online y en vivo desde cualquier dispositivo:
✔ Computador
✔ Smartphone
✔ Tablet
✔ Smart TV
Solo necesitas acceder al YouTube oficial de Conmebol, donde se emitirá la señal internacional con todos los detalles del evento.
📅 ¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores y qué se define este jueves?
Este jueves 18 de diciembre se sortearán exclusivamente las fases preliminares del torneo:
- Fase 1: se juega entre el 4 y 11 de febrero de 2026
- Fase 2: semanas del 19 y 26 de febrero
- Fase 3: semanas del 4 y 11 de marzo
👉 El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se realizará en la semana del 18 de marzo, una vez finalizado el repechaje.
🇨🇱 ¿Qué equipos chilenos participan en el sorteo de la Libertadores?
En esta instancia:
- ❌ NO participan:
- Coquimbo Unido (Chile 1 – campeón)
- Universidad Católica (Chile 2)
- ✅ SÍ participan (fases previas):
- O’Higgins (Chile 3 – fase 2)
- Huachipato (Chile 4 – fase 2, como campeón de Copa Chile)
Si alguno de ellos avanza hasta la Fase 3, asegura presencia internacional, ya que en caso de no llegar a grupos de Libertadores pasa directamente a la Copa Sudamericana.
🏆 ¿Qué equipos chilenos juegan la Copa Sudamericana 2026?
En el sorteo del jueves también se definirán los cruces nacionales de la Copa Sudamericana, donde competirán:
- Universidad de Chile
- Audax Italiano
- Palestino
- Cobresal
🔹 Se jugarán llaves a partido único entre clubes chilenos.
🔹 Solo dos equipos avanzarán a la fase de grupos.
🔹 Argentina y Brasil no disputan esta fase previa: sus equipos ingresan directo a grupos.
🧠 ¿Cómo se arman los bombos del sorteo de la Copa Libertadores?
La Conmebol utiliza el ranking de clubes como criterio principal para ordenar los bombos:
- Bombo 1: equipos mejor posicionados del continente
- Bombo 2: clubes con participación internacional regular
- Bombo 3: clasificados con menor puntaje acumulado
- Bombo 4: equipos que superen las fases preliminares
📌 Regla clave: no pueden compartir grupo dos clubes del mismo país, salvo que uno provenga del repechaje.
🌎 Equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026 (por país)
- Argentina:
Lanús, Platense, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca Juniors, Argentinos Juniors
- Bolivia:
Always Ready, Bolívar, The Strongest, cupón por definir
- Brasil:
Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo, Bahía, Corinthians o Vasco da Gama
- Chile:
Coquimbo Unido, Universidad Católica, O’Higgins, Huachipato
- Colombia:
Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Independiente Medellín, Junior o Atlético Nacional
- Ecuador:
Independiente del Valle, Universidad Católica, Liga de Quito, Barcelona SC
- Paraguay:
Cerro Porteño, Libertad, Guaraní, 2 de Mayo
- Perú:
Universitario, Cusco FC, Sporting Cristal, Alianza Lima
- Uruguay:
Nacional, Peñarol, Liverpool, Juventud de Las Piedras
- Venezuela:
Universidad Central, Deportivo La Guaira, Carabobo, Deportivo Táchira
📆 Calendario confirmado de la Copa Libertadores 2026
- Fase 1: semanas del 4 y 11 de febrero
- Fase 2: 19 y 26 de febrero
- Fase 3: 4 y 11 de marzo
- Sorteo fase de grupos: semana del 18 de marzo
- Fase de grupos: 7 de abril al 28 de mayo
- Final única: 28 de noviembre de 2026, en Montevideo
📰 En resumen
- El sorteo de la Copa Libertadores 2026 es este jueves 18 de diciembre
- Comienza a las 12:00 horas de Chile
- Se puede ver gratis por el YouTube oficial de Conmebol
- O’Higgins y Huachipato conocerán su camino en el repechaje
- Coquimbo Unido y la UC esperan directamente el sorteo de grupos en marzo
