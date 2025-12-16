La temporada 2025 ya quedó atrás y el foco del fútbol sudamericano se traslada a Luque. Este jueves 18 de diciembre, la Conmebol realiza el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, un evento decisivo para varios equipos chilenos que entran al calendario internacional.

En el caso de la Libertadores, Coquimbo Unido y Universidad Católica no participan de este sorteo, ya que tienen asegurado su cupo directo en la fase de grupos. En cambio, O’Higgins y Huachipato estarán atentos para conocer su camino en el repechaje. En la Sudamericana, el interés nacional estará puesto en Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal, que deberán enfrentarse entre sí por dos cupos a la fase grupal.

⚽ ¿A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores 2026 se realizará en el siguiente horario:

📅 Jueves 18 de diciembre de 2025

⏰ 12:00 horas de Chile y Paraguay

🌎 15:00 GMT

La ceremonia se desarrollará en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay.

📺 ¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores en Chile?

En Chile, el sorteo de la Copa Libertadores 2026 se podrá ver EN VIVO a través de:

▶️ Canal oficial de Conmebol (YouTube)

🌐 Conmebol.com

📱 Redes oficiales de Conmebol (streaming en simultáneo)

La transmisión es gratuita y abierta para todo el público, sin necesidad de suscripción.

💻 ¿Cómo ver el sorteo de la Copa Libertadores online y en streaming?

El sorteo podrá seguirse online y en vivo desde cualquier dispositivo:

✔ Computador

✔ Smartphone

✔ Tablet

✔ Smart TV

Solo necesitas acceder al YouTube oficial de Conmebol, donde se emitirá la señal internacional con todos los detalles del evento.

📅 ¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores y qué se define este jueves?

Este jueves 18 de diciembre se sortearán exclusivamente las fases preliminares del torneo:

Fase 1 : se juega entre el 4 y 11 de febrero de 2026

: se juega entre el Fase 2 : semanas del 19 y 26 de febrero

: semanas del Fase 3: semanas del 4 y 11 de marzo

👉 El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se realizará en la semana del 18 de marzo, una vez finalizado el repechaje.

🇨🇱 ¿Qué equipos chilenos participan en el sorteo de la Libertadores?

En esta instancia:

❌ NO participan : Coquimbo Unido (Chile 1 – campeón) Universidad Católica (Chile 2)

: ✅ SÍ participan (fases previas): O’Higgins (Chile 3 – fase 2) Huachipato (Chile 4 – fase 2, como campeón de Copa Chile)

(fases previas):

Si alguno de ellos avanza hasta la Fase 3, asegura presencia internacional, ya que en caso de no llegar a grupos de Libertadores pasa directamente a la Copa Sudamericana.

🏆 ¿Qué equipos chilenos juegan la Copa Sudamericana 2026?

En el sorteo del jueves también se definirán los cruces nacionales de la Copa Sudamericana, donde competirán:

Universidad de Chile

Audax Italiano

Palestino

Cobresal

🔹 Se jugarán llaves a partido único entre clubes chilenos.

🔹 Solo dos equipos avanzarán a la fase de grupos.

🔹 Argentina y Brasil no disputan esta fase previa: sus equipos ingresan directo a grupos.

🧠 ¿Cómo se arman los bombos del sorteo de la Copa Libertadores?

La Conmebol utiliza el ranking de clubes como criterio principal para ordenar los bombos:

Bombo 1 : equipos mejor posicionados del continente

: equipos mejor posicionados del continente Bombo 2 : clubes con participación internacional regular

: clubes con participación internacional regular Bombo 3 : clasificados con menor puntaje acumulado

: clasificados con menor puntaje acumulado Bombo 4: equipos que superen las fases preliminares

📌 Regla clave: no pueden compartir grupo dos clubes del mismo país, salvo que uno provenga del repechaje.

🌎 Equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026 (por país)

Argentina:

Lanús, Platense, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca Juniors, Argentinos Juniors

Bolivia:

Always Ready, Bolívar, The Strongest, cupón por definir

Brasil:

Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo, Bahía, Corinthians o Vasco da Gama

Chile:

Coquimbo Unido, Universidad Católica, O’Higgins, Huachipato

Colombia:

Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Independiente Medellín, Junior o Atlético Nacional

Ecuador:

Independiente del Valle, Universidad Católica, Liga de Quito, Barcelona SC

Paraguay:

Cerro Porteño, Libertad, Guaraní, 2 de Mayo

Perú:

Universitario, Cusco FC, Sporting Cristal, Alianza Lima

Uruguay:

Nacional, Peñarol, Liverpool, Juventud de Las Piedras

Venezuela:

Universidad Central, Deportivo La Guaira, Carabobo, Deportivo Táchira

📆 Calendario confirmado de la Copa Libertadores 2026

Fase 1: semanas del 4 y 11 de febrero

Fase 2: 19 y 26 de febrero

Fase 3: 4 y 11 de marzo

Sorteo fase de grupos: semana del 18 de marzo

Fase de grupos: 7 de abril al 28 de mayo

Final única: 28 de noviembre de 2026, en Montevideo

📰 En resumen

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 es este jueves 18 de diciembre

Comienza a las 12:00 horas de Chile

Se puede ver gratis por el YouTube oficial de Conmebol

O’Higgins y Huachipato conocerán su camino en el repechaje

Coquimbo Unido y la UC esperan directamente el sorteo de grupos en marzo

📣 Sigue en AlAireLibre.cl toda la cobertura del sorteo de la Copa Libertadores, cruces, análisis, rivales y el camino de los equipos chilenos rumbo a la Gloria Eterna.