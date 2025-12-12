U Católica se prepara con todo para la temporada 2026: los Cruzados vuelven a la Copa Libertadores y para ello necesitan reforzar su plantel, ya que el mismo entrenador Daniel Garnero ha dicho que es corto.

Lo mismo considera una leyenda del club, quien en diálogo con Al Aire Libre pidió que haya una buena elección en las contrataciones, con la idea de hacer un buen papel a nivel local e internacional.

🏆 La leyenda de U Católica que pidió una buena elección de refuerzos para la Copa Libertadores

Se trata de Mario Lepe. El ídolo del club señaló: “Hay que elegirlos bien (a los refuerzos), nos hemos equivocado algunas veces, pero es parte de lo normal, este, es el día a día. Nosotros también nos hemos equivocado un montón de veces con jugadores. Yo trabajo en el área de captación, pero sin ningún miedo hacemos nuestra pega, porque es lo que creemos, es lo que nosotros sabemos. A veces tenemos mucho éxito y a veces no, pero sí, tienen que ser muy bien elegidos los puestos, el entrenador tiene que ver muy bien a quién trae”.

“Hay un grupo de personas que está encargada de eso. De repente a mí me gustaría que vinieran, no sé, los de Europa o chicos que son de la Católica, están afuera, pero ya irán a llegar, así como llegó el Milo (Mirosevic) en un momento determinado, llegó Gary (Medel), irán a llegar esos esos jugadores que ya quieren venir a terminar su carrera acá, y son bienvenidos. Pero sin duda hay un grupo de personas que está a cargo de buscar los jugadores precisos, en conjunto con el técnico”, añadió.

Por el momento, hay varios nombres que han sonado en U Católica, pero ninguno se ha concretado: Justo Giani, César Munder, Moisés González y Matías Palavecino. Este último fue visto hace algunos días en San Carlos de Apoquindo, aunque también es tentado por Colo Colo y por los Gallos Blancos de Querétaro en México, elenco que ahora será dirigido por su exDT de Coquimbo Unido, Esteban González.

🙌🏻 La alta expectativa de Mario Lepe para U Católica en 2026

Mario Lepe apunta a que U Católica sueñe con lo más alto en este 2026: “Todos nos ilusionamos cuando partimos el año con ganar todo, de hacer lo mejor para ganar. Después dependerá del trabajo constante, diario, los jóvenes que se eligieron, se verá si podemos ir más lejos o no. Pero el sueño siempre está de hacerlo bien, de mejorar, alcanzar los objetivos grandes. Ahora que estamos en Libertadores, me acuerdo que cuando nosotros empezamos el ‘93, siempre tuvimos la ilusión, pero nunca sospechamos que íbamos a llegar a una final. Fuimos en el camino buscando, viendo, trabajando, haciendo grandes sacrificios, grandes esfuerzos de bajarnos de un avión por Copa Libertadores, y subirnos a otro ir a jugar a Iquique o Puerto Montt, ir concentrado, pasar por la casa un par de horas y chao”.

“Tuvimos que hacer ese esfuerzo y mira dónde llegamos, o sea, llegamos a la final de la Copa Libertadores, y no la ganamos porque hay un equipo que jugó mucho mejor que nosotros (Sao Paulo), pero nada más, pero si uno se lo propone, es insospechado lo que se puede lograr.”, continuó.

Finalmente, destacó el trabajo del DT Daniel Garnero: “Lo ha hecho muy bien, Él sabe la identidad del club, y eso es un plus”.