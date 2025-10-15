Colo Colo va por el tercer lugar en la Copa Libertadores Femenina 2025, y los hinchas ya pueden asegurar su presencia en el estadio en el duelo contra Ferroviária.

La CONMEBOL abrió la venta oficial de entradas para la jornada final del certamen, que incluye dos partidos en un mismo día: el duelo del Cacique y la gran final de Deportivo Cali vs Corinthians.

La definición por el bronce se jugará el sábado 18 de octubre en el Estadio Francisco Sola de Banfield, Argentina, y los boletos ya están disponibles a través del sistema AccessFan, el mismo que gestionó toda la venta durante el torneo.

🎟️ ¿Cómo comprar entradas para la final Colo Colo vs Corinthians?

La venta de entradas está habilitada en el sitio oficial de CONMEBOL Libertadores Femenina:

👉 https://libertadoresfem.accessfan.ar/eventos

Para ir directamente al evento de la jornada final, los hinchas pueden ingresar al siguiente enlace:

👉 Entradas final Colo Colo vs Ferroviária– 18 de octubre

Cada ticket permite asistir a los dos partidos del día: primero el encuentro por el tercer puesto y luego la gran final que definirá a las campeonas continentales.

El proceso de compra es 100 % online y se realiza en la plataforma oficial, seleccionando la cantidad de entradas deseadas.

💰 ¿Cuánto cuestan las entradas para el tercer lugar de la Libertadores Femenina?

Los precios son únicos para todo el público:

General (Platea Eliseo Mouriño): $10.000 pesos argentinos

Las entradas se venden en condición de “neutral”, lo que significa que los hinchas podrán ubicarse libremente en los sectores habilitados, sin diferenciación por club.

Quienes deseen comprar como “local” podrán hacerlo desde el mismo sitio web, seleccionando la opción correspondiente.

🏆 El millonario premio que se juega Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina

Colo Colo está cada vez más cerca de sumar una alegría en su centenario. El cuadro albo consiguió avanzar hasta el duelo por el tercer puesto de la Copa Libertadores Femenina 2025 tras una campaña perfecta e invicta.

Bajo la dirección técnica de Tatiele Silveira, las albas superaron a Libertad en cuartos, cayeron con Deportivo Cali en semifinales y ahora buscarán bronce contra Ferroviária de Brasil.

Gracias a su desempeño, Colo Colo busca 250 mil dólares por el tercer lugar, una cifra inédita para el fútbol femenino chileno.

Sin embargo, el premio mayor está en juego: la CONMEBOL otorgará 2 millones de dólares al campeón, 600 mil al subcampeón y 250 mil USD al tercer lugar, consolidando el mayor incentivo económico en la historia del torneo.

La escuadra chilena, además, ya había recibido 50 mil dólares por su participación en la fase de grupos.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega el duelo por el tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina 2025?

📆 Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

Sábado 18 de octubre de 2025 🕗 Hora: 16:00 (Chile) / 16:00 (Argentina) / 14:00 (Brasil)

16:00 (Chile) / 16:00 (Argentina) / 14:00 (Brasil) 🏟️ Estadio: Francisco Sola, Banfield (Buenos Aires, Argentina)

La jornada comenzará con el partido por el tercer lugar de Colo Colo vs Ferroviária a las 16:00 horas, seguido de la gran final entre Deportivo Cali y Corinthians, que definirá a las campeonas del continente.

🏅 ¿Cuándo ganó Colo Colo la Copa Libertadores Femenina?

El histórico título de Colo Colo Femenino llegó hace más de una década, en la edición 2012, disputada en Brasil.

En aquella ocasión, las albas compartieron grupo con Vitória, Universidad Autónoma de Asunción y Sport Girls de Perú, clasificando como el mejor segundo tras sumar siete puntos.

En semifinales, el equipo entonces dirigido por José Letelier goleó 4-3 a Vitória con tantos de Yusmery Ascanio, Karen Araya, Yanara Aedo y Gloria Villamayor.

La final, jugada el 25 de noviembre de 2012 ante Foz Cataratas, terminó 0-0 en tiempo reglamentario y se definió por penales, donde Colo Colo se impuso 4-2 gracias a las conversiones de Claudia Soto, Francisca Lara, Karen Araya y Gloria Villamayor.

De esta forma, el club chileno se transformó en el primer y único equipo nacional en conquistar la Copa Libertadores Femenina, grabando una de las páginas más gloriosas en la historia del fútbol femenino sudamericano.

📣 Sigue toda la cobertura del partido por el tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina 2025 en AlAireLibre.cl

Formaciones, goles, reacciones y el minuto a minuto del duelo entre Colo Colo y Ferroviária por el bronce.