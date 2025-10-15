¡Última batalla en Banfield! Colo Colo se despide de la Copa Libertadores Femenina 2025 con un duelo ante Ferroviária, representante de Brasil que fue eliminado por Corinthians en semifinales.

Las dirigidas por Tatiele Silveira buscarán quedarse con el tercer puesto del continente, en un partido que también define premios económicos y el orgullo de cerrar con victoria una destacada participación.

El encuentro se disputará este sábado 18 de octubre a las 16:00 (hora de Chile) en el Estadio Francisco Sola de Banfield (Argentina), recinto que más tarde recibirá la gran final entre Corinthians y Deportivo Cali.

🏆 Colo Colo vs Ferroviária: partido por el tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina 2025

El cuadro albo llega tras caer ante Deportivo Cali en semifinales, pero con una campaña sólida que incluyó victorias ante Olimpia, São Paulo, San Lorenzo y Libertad.

Del otro lado, Ferroviária —uno de los clubes más tradicionales del fútbol femenino brasileño— cayó frente a Corinthians y buscará quedarse con el bronce sudamericano.

Será un duelo entre dos excampeones del torneo (Colo Colo en 2012 y Ferroviária en 2015), que promete intensidad y emociones en la despedida del certamen.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Ferroviária?

📆 Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

Sábado 18 de octubre de 2025 🕓 Hora: 16:00 (Chile) / 16:00 (Argentina) / 14:00 (Brasil)

16:00 (Chile) / 16:00 (Argentina) / 14:00 (Brasil) 🏟️ Estadio: Francisco Sola (Banfield, Argentina)

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs Ferroviária?

El partido será transmitido EN VIVO por Chilevisión en todo el país, además del streaming gratuito en Pluto TV, Chilevisión Web y el canal oficial de YouTube de la CONMEBOL Libertadores Femenina.

📡 TV:

💻 Streaming: Pluto TV / Chilevisión Web / YouTube CONMEBOL Libertadores

⚪⚫ ¿Cómo llega Colo Colo al partido por el tercer puesto?

El equipo chileno completó una gran campaña, avanzando invicto desde la fase de grupos y mostrando una defensa de alto nivel.

En semifinales, cayó ante Deportivo Cali, pese al esfuerzo de figuras como Mary Valencia, Yanara Aedo y María José Urrutia.

📋 Posible XI (DT: Tatiele Silveira):

Ryann Torrero; Martins, Bogarín, Clavijo, Michelle Acevedo; Jiménez, Javiera Grez, Yanara Aedo; Acuña, Mary Valencia y María José Urrutia.

🟣 ¿Cómo llega Ferroviária al duelo por el tercer lugar?

El cuadro brasileño, dirigido por Leonardo André Mendes, perdió ante Corinthians en semifinales tras una campaña donde mostró orden y jerarquía. Campeón en 2015, Ferroviária sigue siendo un referente del fútbol femenino sudamericano, destacando por su trabajo táctico y su histórica arquera Luciana, figura de la selección brasileña.

📋 Formación titular (DT: Leonardo André Mendes):

Luciana; Katiuscia, A. Pereira, Camila, Fátima Dutra; S. Braga Ribeiro, Adailma, Nicoly, Raquel; N.T. Vendito Coelho y Julia Beatriz.

🏅 ¿Qué gana el equipo que termine tercero en la Libertadores Femenina?

El club que se quede con el tercer lugar recibirá un premio de 250 mil dólares, otorgado por CONMEBOL.

Además, el podio de la Copa Libertadores Femenina otorga puntos de ranking continental y prestigio institucional para futuras participaciones. Para Colo Colo, significaría su mejor resultado internacional desde 2017, mientras que para Ferroviária sería una reafirmación de su poderío regional.

🏆 Historial de campeonas de la Copa Libertadores Femenina

Desde su creación en 2009, la Copa Libertadores Femenina ha tenido a Corinthians y Santos como los clubes más dominantes, aunque Colo Colo sigue siendo el único equipo chileno en la lista de honor.

Año Campeón Subcampeón 2009 Santos UAA 2010 Santos Everton 2011 São José Colo Colo 2012 Colo Colo Cataratas 2013 São José Formas Íntimas 2014 São José Caracas 2015 Ferroviária Colo Colo 2016 Sportivo Limpeño Estudiantes de Guárico 2017 Audax/Corinthians Colo Colo 2018 Atlético Huila Santos 2019 Corinthians Ferroviária 2020 Ferroviária América de Cali 2021 Corinthians Santa Fe 2022 Palmeiras Boca Juniors 2023 Corinthians Palmeiras 2024 Corinthians Santa Fe

