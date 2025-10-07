Colo Colo femenino cerrará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 con la esperanza de sellar su clasificación a los cuartos de final.

El equipo dirigido por Tatiele Silveira suma seis puntos tras dos victorias consecutivas: venció 2-0 a Olimpia de Paraguay en el debut y después derrotó 1-0 a Sao Paulo de Brasil, resultado que las deja como líderes del Grupo C.

En la tabla aparece Colo Colo como puntero con seis unidades, escoltado por Sao Paulo y San Lorenzo, ambos con tres puntos, mientras que Olimpia cierra sin unidades. Todo se definirá este jueves 9 de octubre, cuando las Albas enfrenten a San Lorenzo en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Buenos Aires, desde las 20:00 horas.

⚪⚫ ¿Qué necesita Colo Colo para clasificar a los cuartos de final de Libertadores?

El equipo de Tatiele Silveira necesita únicamente empatar o ganar ante San Lorenzo para asegurar su paso directo entre los ocho mejores del continente.

Con un triunfo o empate, Colo Colo sellará su clasificación como líder del grupo sin importar lo que ocurra en el otro duelo entre Olimpia y Sao Paulo.

En caso de perder, el panorama se complica considerablemente. Si San Lorenzo vence por dos o más goles de diferencia y Sao Paulo supera también por dos o más goles a Olimpia, las tres escuadras harían seis puntos y entraría en juego el criterio de diferencia de goles.

En resumen:

✅ Si empata o gana: clasifica directamente como líder.

⚠️ Si pierde por un gol: sigue clasificando como segunda del grupo.

❌ Si pierde por 2+ goles y Sao Paulo gana por 2+: riesgo de quedar eliminada.

📊 Criterios oficiales de desempate

Según el reglamento de la Copa Libertadores Femenina 2025, en caso de igualdad en puntos entre dos o más equipos, el orden se definirá bajo los siguientes criterios:

Mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados. Mayor diferencia de goles en todos los partidos del grupo. Mayor cantidad de goles a favor. Menor número de tarjetas rojas. Menor número de tarjetas amarillas. Sorteo.

Actualmente, Colo Colo mantiene una diferencia de goles de +3, ventaja considerable sobre sus rivales directos.

📅 ¿Cuándo y dónde juega Colo Colo vs San Lorenzo?

📍 Estadio Nuevo Francisco Urbano, Buenos Aires (Argentina)

🗓️ Jueves 9 de octubre

🕓 20:00 horas de Chile

Al mismo tiempo, Olimpia y Sao Paulo se enfrentarán en el Estadio Florencio Sola de la ciudad de Banfield.

⚽ Grupo C – Copa Libertadores Femenina 2025

Posición Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1. Colo Colo 🇨🇱 2 2 0 0 3 0 +3 6 2. Sao Paulo 🇧🇷 2 1 0 1 2 1 +1 3 3. San Lorenzo 🇦🇷 2 1 0 1 1 2 -1 3 4. Olimpia 🇵🇾 2 0 0 2 0 3 -3 0

Las Albas mantienen una racha histórica de 32 partidos sin conocer la derrota, cifra que habla del gran momento que atraviesa el plantel. Un empate ante San Lorenzo no solo las clasificaría, sino que también les daría el liderazgo del grupo para enfrentar los cuartos de final en la mejor posición posible.

